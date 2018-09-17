Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4499874-izvestnyiy-televedushhiy-ustroil-fotosessiyu-v-verhovnoy-rade.html
Известный телеведущий устроил фотосессию в Верховной Раде
14:21 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Сергей Притула посетил Верховную Раду и устроил фотосессию за трибуной.
Волонтер, комик и телеведущий Сергей Притула показал серию фотографий из Верховной Рады. Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Был в парламенте. Дали слово. Передал от вас привет", - написал он. На фотографиях Притула позирует в костюме за трибуной в пустой зале парламента.
Вышел новый трейлер украинской комедии "Безумная свадьба" (Видео)
Фото вызвало реакцию пользователей соцсетей: "Вам смело можно идти на народного избранника", "Думаю, есть пару фото с более жесткими и откровенными жестами", "Скрылись с перепугу, ск*тынякы", "Первое фото ты путлера вспоминал?" и др.
Телеграф