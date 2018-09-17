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Известный телеведущий устроил фотосессию в Верховной Раде

Сергей Притула
14:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса: Сергей Притула посетил Верховную Раду и устроил фотосессию за трибуной.

Волонтер, комик и телеведущий Сергей Притула показал серию фотографий из Верховной Рады. Фото он опубликовал на своей странице в Facebook. 

"Был в парламенте. Дали слово. Передал от вас привет", - написал он. На фотографиях Притула позирует в костюме за трибуной в пустой зале парламента.

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Фото вызвало реакцию пользователей соцсетей: "Вам смело можно идти на народного избранника", "Думаю, есть пару фото с более жесткими и откровенными жестами", "Скрылись с перепугу, ск*тынякы", "Первое фото ты путлера вспоминал?" и др.

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Новости шоу бизнеса, Верховная Рада, Сергей Притула, Телеведущий, Фотосессия.
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