20-летняя Систин Сталлоне - очаровательная дочь всемирно известного актера Сильвестра Сталлоне.

Сильвестр Сталлоне – американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые», к созданию которых также приложил руку в качестве сценариста, режиссёра и продюсера. Вместе с женой – бывшей моделью Дженнифер Флавин – он воспитывает трех дочерей: Софию, Систин и Скарлетт. Средняя дочь – 20-летняя Систин – видимо, решила пойти по стопам матери и часто снимается в различных фотосетах. Также девушка активно ведет свой Instagram, в котором показывает свои повседневным и вечерние образы.