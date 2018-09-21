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Суд отклонил апелляцию французского глянца относительно обнаженных снимков Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон
21:49 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Французский журнал "Closer" проиграл апелляцию относительно обнаженных фото Кейт Миддлтон.

Версальский суд отклонил апелляцию французского журнала "Closer", опубликовавшего обнаженные снимки герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, и оставил обязательства выплатить максимальные штрафы.

Скандал касается французского журнала "Closer", который опубликовал фотографии Кейт Миддлтон, жены старшего внука британской королевы Елизаветы II принца Уильяма, на которых она загорает топлесс в 2012 году.

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После чего издание оштрафовали на 53 тысячи евро, чтобы выплатить королевской семье моральную компенсацию. Однако два главных редактора "Closer" решили подать апелляцию, чтобы уменьшить немалую сумму.

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Впоследствии стало известно, что суд отклонил апелляцию, ведь журналисты не смогли убедить, что королевскую семью можно отнести к селебрити. Также журнал обязали выплатить максимальную сумму штрафа, которая является более 100 тысяч евро.

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Новости шоу бизнеса, Closer, Журнал, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Обнаженные фото, Суд, Штраф.
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