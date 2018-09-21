Суд отклонил апелляцию французского глянца относительно обнаженных снимков Кейт Миддлтон

Версальский суд отклонил апелляцию французского журнала "Closer", опубликовавшего обнаженные снимки герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, и оставил обязательства выплатить максимальные штрафы.

Скандал касается французского журнала "Closer", который опубликовал фотографии Кейт Миддлтон, жены старшего внука британской королевы Елизаветы II принца Уильяма, на которых она загорает топлесс в 2012 году.

После чего издание оштрафовали на 53 тысячи евро, чтобы выплатить королевской семье моральную компенсацию. Однако два главных редактора "Closer" решили подать апелляцию, чтобы уменьшить немалую сумму.

Впоследствии стало известно, что суд отклонил апелляцию, ведь журналисты не смогли убедить, что королевскую семью можно отнести к селебрити. Также журнал обязали выплатить максимальную сумму штрафа, которая является более 100 тысяч евро.