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Известная американская певица стала послом Барбадоса

Рианна
20:45 Сегодня Телеграф
obozrevatel.com
Фото: Bang Showbiz

Новости шоу бизнеса: Певица Рианна назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса.

Популярная американская R’n’B и поп-певица Рианна заняла должность чрезвычайного и полномочного посла островного государства Барбадоса. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте информационной службы правительства страны.

"Рианна очень любит Родину, и это отражается в благотворительных акциях, особенно в сферах здравоохранения и образования. Она также демонстрирует свой патриотизм, регулярно посещает свою страну и ценит ее как свой дом", – говорится в сообщении.

По мнению главы правительства Барбадоса Миа Моттли, артистка внесла значительный вклад в установление имиджа государства на мировой арене.

При этом сама Рианна комментируя свое назначение заявила, что очень ждет шанса поработать с Моттли, чтобы преобразить остров. Под полномочия Рианны попадут образовательная сфера, туризм и завлечение инвестиций.

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Новости шоу бизнеса, Барбадос, Миа Моттли, Певица, посол Барбадоса, Рианна.
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