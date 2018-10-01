"Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 6 выпуск (Видео)

В эфир вышел 6 выпуск шоу "Танці з зірками". Этот трогательный выпуск стал самым теплым и радужным за всю историю проекта, ведь темой выпуска стала "Танцы с детьми". На паркет со звездами вышли самые маленькие танцоры нашей страны, которые безумно напоминали знаменитостей.

После выступлений всех звезд и справедливых оценок судей, в конце турнирной таблицы оказались 2 пары: Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин, а также Леся Никитюк и Макс Ежов, именно им жюри дали наименьшие оценки — по 21 балу.

Несмотря на то, что судейские оценки были низкими, зрители сохранили обе пары, отдав большинство голосов за своих любимчиков. По результатам смс-голосования, в 6 выпуске шоу "Танці з зірками" 2018 мы попрощались с парой Аниты Луценко и Александра Прохорова.