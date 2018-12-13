Пародия на Полякову: Педан разделся для нового фото в Instagram

Новости шоу бизнеса: Александр Педан решил подшутить над Олей Поляковой и повторил ее фото.

Известная украинская певица Оля Полякова продолжает удивлять своих поклонников новыми фото и видео. Так, во время своего путешествия на Мальдивы певица шокировала фанатов своим голым фото. Выходку Поляковой начали активно обсуждать в сети, всячески критикуя и осуждая певицу. Однако сама звезда никак на такие сообщения не отреагировала.

А сегодня фото с обнаженным телом Поляковой снова появилось в ленте звезды, однако, певица подыскала ему достойную пару.

На представленном коллажи на ее странице в Instagram точно так же же позирует обнаженным Александр Педан.

"Ну предлагаю сравнить у кого лучше Харизма", - подписала свой снимок звезда.

На своей странице в соцсети Педан также представил эти два фото и объяснил свою выходку. Однако, он был более красноречив, поведав всем, почему пошел на такой неожиданный поступок.

"Друзья, ни я не сошел с ума, это просто на канале #педанможет вышло очередное веселое видео. На этот раз я повторил фото наших звезд и вот первая фотография. Как мы его создавали можете посмотреть на ютубе, ссылка в шапке профиля. Твой орех обычно это неповторимый оригинал, но у любого шедевра должна быть достойная реплика.

Ну а для журналистов сразу набрасываю несколько вариантов названий: ⠀

- Голый Педан бегает в Гидропарке и думает что он на Мальдивах ⠀

- "Попа как у Ким". Педан замахнулся на святое. На попу Поляковой ⠀

- Педан показал то, чем не испугаешь ежа и Джамалу ⠀

Ну и конечно не забывайте писать комментарии типа "Скатился", "Упал ниже плинтуса" и т.д ", - подписал свой снимок Александр Педан, вызвав бурную реакцию у поклонников.