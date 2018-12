Известная британская певица появилась на публике в мини-платье от украинского бренда

Новости шоу бизнеса: Британская певица Дуа Липа примерила короткое платье изумрудного цвета с пайетками и стразами от украинского дизайнера Натальи Зинько.

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа продемонстрировала эффектный образ от украинского дизайнера. Исполнительница таких популярных хитов, как "One Kiss", "No Lie", "Last dance", выбрала для праздничного концерта в Чикаго сверкающий наряд из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько. Об этом дизайнер сообщила на своей странице в Instagram.

23-летняя артистка примерила короткое платье изумрудного цвета с пайетками и стразами. Свой сексуальный образ звезда дополнила ботфортами.

Стоит отметить, что все больше мировых знаменитостей предпочитают наряды от украинских дизайнеров. За последние несколько месяцев уже несколько звезд выходили в свет, снимались в клипах или фотосессиях в нарядах made in Ukraine. Так, в начале декабря американская актриса Дакота Джонсон выбрала для красной дорожки кинофестиваля в Марракеше наряд украинского бренда Bevza. А еще одна американская актриса Хлоя Морец украсила обложку "GAYTIMES" в брендовой одежде Натальи Зинько.