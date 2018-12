Джамала показала фото сына

Новости шоу бизнеса: Знаменитая мама запостила трогательное черно-белое фото, где изображена с подросшим ребенком.

Ребенку артистки исполнилось 9 месяцев.

Украинская певица Джамала, которая рассказала о послеродовой депрессии и материнстве, поделилась важным событием в ее жизни. Сегодня, 27 декабря, сыну певицы и ее мужа Бекира Сулейманова Эмиру-Рахману исполнилось 9 месяцев. Радостной новостью с поклонниками звезда поделилась в Instagram.

"9 месяцев – очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счет начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнает тебя из нескольких людей, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы", – прокомментировала снимок Джамала.

Муж артистки Бекир также разместил фотографию, где предстает вместе с возлюбленной и их сыном. "9 месяцев. Человек растет по часам. Сегодня попросил нас найти ему на лето подработку. Так что, друзья, имейте в виду, если что-то появится", – написал под постом Бекир.

Как сообщалось ранее, Украинская певица Джамала с инди-лейблом Enjoy! Records показала новое музыкальное видео, в котором перепела песню Мэрайи Кэри "All I Want For Christmas Is You".