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Мама голливудского актера Брэда Питта негативно отозвалась об Анджелине Джоли

Мама голливудского актера Брэда Питта негативно отозвалась об Анджелине Джоли
19:59 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Джейн Питт рассказала о манипулятивном отношении Агджелины к сыну.

Мать Брэда Питта, который якобы договорился с Анджелиной Джоли о разводе, недавно резко высказалась в адрес своей экс-невестки. 79-летняя Джейн заявила, что не может простить Анджелину за то, как та обращалась с ее сыном во время брака.

Джейн Питт думает, что с ее сыном обращались жестоко и манипулятивно. По словам инсайдера, она не может этого спустить Анджелине с рук.

"Она (Анджелина. – Ред.) испортила жизнь сына!", – передает слова Джейн источник, близкий к окружению Брэда Питта. "Она хочет посмотреть Джоли в глаза и высказать свое мнение!", – также заявили инсайдеры.

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Напомним, ранее представитель Джоли уточнила, что Анджелине и Брэду удалось достичь компромисса, но подробности сделки все равно останутся конфиденциальными. Она отметила лишь то, что Брэд "добился своего" и теперь ему разрешено видеться с детьми, а им – приезжать к отцу домой на ночевку, что было ранее невозможным.

Впрочем, Анджелина до сих пор делает "козни" - она сказала их с Брэдом приемному сыну Паксу, что Питт не хотел его усыновления и был очень зол, когда актриса начала готовить все для этого необходимые документы

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Анджелина Джоли, Брэд Питт, Развод, Джейн Питт.
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