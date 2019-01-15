Леся Никитюк похвасталась пышной грудью

Телеведущая продолжает отдыхать в Карпатах.
На них звезда телевизионных шоу стоит на балконе на фоне заснеженных лесов и гор, поскольку сейчас Леся как раз отдыхает в Буковеле.
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Good morning) Мене вже замело Якшо побачите в снігу щось блискуче і красиве...відкопайте, обігрійте, сфоткайтесь Доброе утро) меня уже замело) если в снегу увидите что то блестящее...откопайте, обогрейте, сфоткайтесь #багиняламината #багиняСнежногоспуска #багиняЛюбви #буковель2019 #lovebukovel
При этом на ней надеты черные лосины и синяя майка в белые звезды на тонких бретельках, усыпанная стразами. Голову Никитюк украшают массивные лыжные очки.
"Меня уже замело. Если в снегу увидите что то блестящее и красивое – откопайте, обогрейте, сфоткайтесь", – шутливо подписала снимки Леся.