Леся Никитюк похвасталась пышной грудью

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк, похваставшаяся на днях стройной фигурой в облегающем костюме, запостила на своей странице в Instagram несколько новых снимков.

Телеведущая продолжает отдыхать в Карпатах.

На них звезда телевизионных шоу стоит на балконе на фоне заснеженных лесов и гор, поскольку сейчас Леся как раз отдыхает в Буковеле.

При этом на ней надеты черные лосины и синяя майка в белые звезды на тонких бретельках, усыпанная стразами. Голову Никитюк украшают массивные лыжные очки.

"Меня уже замело. Если в снегу увидите что то блестящее и красивое – откопайте, обогрейте, сфоткайтесь", – шутливо подписала снимки Леся.