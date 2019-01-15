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Леся Никитюк похвасталась пышной грудью

Леся Никитюк похвасталась пышной грудью
14:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк, похваставшаяся на днях стройной фигурой в облегающем костюме, запостила на своей странице в Instagram несколько новых снимков.

Телеведущая продолжает отдыхать в Карпатах.

На них звезда телевизионных шоу стоит на балконе на фоне заснеженных лесов и гор, поскольку сейчас Леся как раз отдыхает в Буковеле. 

Помолвка Леси Никитюк может сорваться из-за карьеры

При этом на ней надеты черные лосины и синяя майка в белые звезды на тонких бретельках, усыпанная стразами. Голову Никитюк украшают массивные лыжные очки.

"Меня уже замело. Если в снегу увидите что то блестящее и красивое – откопайте, обогрейте, сфоткайтесь", – шутливо подписала снимки Леся.

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Все по теме:

Карпаты, Знаменитости, Леся Никитюк, Отдых в Карпатах.
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