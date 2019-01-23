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Дзидзьо покинул киевскую клинику

Дзидзьо покинул киевскую клинику
12:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артист записал для поклонников щемящее видео и разместил его на своей странице в Instagram.

Украинский певец Дзидзьо после дерзкого нападения в Киеве наконец покинул клинику. 

Почти месяц прошел с момента дерзкого нападения на певца Дзидзьо. Все это время артист находился в столичной клинике и не прекращал лечение даже на рождественско-новогодние праздники. 

 
 
 
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Дякую всім за підтримк

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Нападение на Дзидзьо: стали известны новые подробности (Видео)

Во вторник, 23 января, певец наконец покинул больницу. Дзидзьо записал щемящее видео, в котором поблагодарил медиков и поклонников, которые поддерживали его на протяжении всего лечения. Кроме этого, певец признался, что не бездельничал, а создал новые песни, которые вскоре представит меломанам.

"Хочу вам рассказать, что сегодня, во вторник, меня наконец выписывают из больницы. Всем подписчикам моим спасибо, потому что если бы не вы, все происходило бы намного печальнее. А так и Новый год, и другие праздники провел вместе с вами. Обнимаю вас, бегу на студию, потому что написал новые песни", – рассказал Дзидзьо.

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Дзидзьо, Нападение на Дзидзьо, Украинский певец Дзидзьо.
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