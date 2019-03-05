Виктория и Дэвид Бекхэмы забавно поздравили старшего сына

Новости шоу бизнеса: Старший сын образцовых супругов Бруклин отпраздновал свое 20-летие.

Одни из самых прочных звездных супругов вчера праздновали юбилей своего старшего сына Бруклина, которому исполнилось 20 лет. По случаю его дня рождения Виктория и Дэвид Бекхэмы обнародовали детские фото сына и трогательные поздравления в его адрес.

Знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм и ее муж известный футболист Дэвид Бекхэм поделились со всем миром праздничным событием, которое произошло в их семье накануне, 4 марта.

Его отец Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото, на котором их с Викторией сын еще совсем маленький, трогательно прокомментировав его.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Birthday dinner x kisses @brooklynbeckham @davidbeckham X Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 4 Мар 2019 в 12:39 PST

20 лет назад этот маленький мужчина вошел в нашу жизнь. Мы не можем быть еще более гордыми за мужчину, которым он вырос, и за пыл, который он имеет ко всему, что делает. Мы любим тебя Bust, с днем рождения большой мальчик, – подписал снимок знаменитый футболист.

Виктория Бекхэм опубликовала фотографию сына, на котором он держит в руках торт с пончиков, в которых зажжены свечи.