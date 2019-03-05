Виктория и Дэвид Бекхэмы забавно поздравили старшего сына

Одни из самых прочных звездных супругов вчера праздновали юбилей своего старшего сына Бруклина, которому исполнилось 20 лет. По случаю его дня рождения Виктория и Дэвид Бекхэмы обнародовали детские фото сына и трогательные поздравления в его адрес.
Знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм и ее муж известный футболист Дэвид Бекхэм поделились со всем миром праздничным событием, которое произошло в их семье накануне, 4 марта.
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20 years ago today this little man came into our lives ... We couldn’t be prouder of the man he has grown up to become and the passion he has for everything he does... We love you Bust happy birthday big boy @brooklynbeckham @victoriabeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven
Его отец Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото, на котором их с Викторией сын еще совсем маленький, трогательно прокомментировав его.
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20 лет назад этот маленький мужчина вошел в нашу жизнь. Мы не можем быть еще более гордыми за мужчину, которым он вырос, и за пыл, который он имеет ко всему, что делает. Мы любим тебя Bust, с днем рождения большой мальчик, – подписал снимок знаменитый футболист.
Виктория Бекхэм опубликовала фотографию сына, на котором он держит в руках торт с пончиков, в которых зажжены свечи.