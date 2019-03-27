Скачать
Четверг, 28.03.2019
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов

Элизабет Херли повторила свой легендарный образ в Versace

Смотрите фото (3)
Элизабет Херли повторила свой легендарный образ в Versace
21:56 Ср, 27 Март 2019 Телеграф showdream Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Британская актриса Элизабет Херли поражает своей красотой в любом возрасте.

Премьера фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" в 1994 году навеки вошла в историю моды, а все благодаря платью, которое выбрала Элизабет Херли для красной дорожки.

Актриса даже не снималась в картине, а сопровождала своего возлюбленного Хью Гранта и появилась на вечере в черном бархатном платье Versace, вырезы на котором с трудом сдерживали золотые булавки.

Прости, Хью, но тогда все взгляды были прикованы только к твоей шикарной спутнице!

Забавно, но культовое платье досталось Лиз совершенно случайно, вот как она сама вспоминает об этом знаковом событии: "Я совершенно не знала, что мне надеть. И нужно было срочно выбрать платье для премьеры Хью, а тогда я абсолютно не разбиралась в моде.

К счастью, я заглянула в офис своего пиар-агентства, и там для меня буквально откопали платье в белом пластиковом пакете. С этим "уловом" я отправилась к себе домой, где сама уложила волосы и сделала мейкап, сражаясь с Хью за место перед крошечным зеркалом в нашей крошечной спальне. Мои сборы были далеки от современного лоска".

Мэрайя Кэри подчеркнула пышные формы в откровенном мини

А на следующий день Элизабет проснулась знаменитой: вот уже 25 лет ее образ включают в рейтинги самых эффектных и сексуальных вечерних выходов.

И вот теперь, спустя четверть века, актриса повторила свой культовый образ и примерила платье с булавками для апрельского Harper’s Bazaar (и нам это страшно приятно!) в объективе фотографа Дэймона Бэйкера.

За это время Херли почти не изменилась, а ее точеная фигура по‑прежнему идеально сочетается с золотом и черным бархатом Versace.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Хью Грант, Элизабет Херли, Дэймон Бэйкер, Фильм Четыре свадьбы и одни похороны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
03 Кропивницкий всколыхнули два мощных взрыва (Фото, Видео)
04 Националисты в Виннице устроили дебош на встрече с Порошенко
05 Президент объяснил, почему Украина не ведет диалог с Москвой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)
Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)
ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва
Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь