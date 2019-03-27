Элизабет Херли повторила свой легендарный образ в Versace

Новости шоу бизнеса: Британская актриса Элизабет Херли поражает своей красотой в любом возрасте.

Премьера фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" в 1994 году навеки вошла в историю моды, а все благодаря платью, которое выбрала Элизабет Херли для красной дорожки.

Актриса даже не снималась в картине, а сопровождала своего возлюбленного Хью Гранта и появилась на вечере в черном бархатном платье Versace, вырезы на котором с трудом сдерживали золотые булавки.

Прости, Хью, но тогда все взгляды были прикованы только к твоей шикарной спутнице!

Забавно, но культовое платье досталось Лиз совершенно случайно, вот как она сама вспоминает об этом знаковом событии: "Я совершенно не знала, что мне надеть. И нужно было срочно выбрать платье для премьеры Хью, а тогда я абсолютно не разбиралась в моде.

К счастью, я заглянула в офис своего пиар-агентства, и там для меня буквально откопали платье в белом пластиковом пакете. С этим "уловом" я отправилась к себе домой, где сама уложила волосы и сделала мейкап, сражаясь с Хью за место перед крошечным зеркалом в нашей крошечной спальне. Мои сборы были далеки от современного лоска".

А на следующий день Элизабет проснулась знаменитой: вот уже 25 лет ее образ включают в рейтинги самых эффектных и сексуальных вечерних выходов.

И вот теперь, спустя четверть века, актриса повторила свой культовый образ и примерила платье с булавками для апрельского Harper’s Bazaar (и нам это страшно приятно!) в объективе фотографа Дэймона Бэйкера.

За это время Херли почти не изменилась, а ее точеная фигура по‑прежнему идеально сочетается с золотом и черным бархатом Versace.