Скачать
Четверг, 18.04.2019
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Конституционный суд отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
КСУ отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
Шахтер и Динамо поборются за израильского полузащитника
Шахтер и Динамо поборются за израильского полузащитника
LP представит новую сольную программу во Львове
LP представит новую сольную программу во Львове

Девушка-соблазн: Настя Каменских взбудоражила сеть

Девушка-соблазн: Настя Каменских взбудоражила сеть
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица в своем Instagram опубликовала снимок, на котором она в блестящем платье мини с глубоким декольте.

Певица выбрала платье, открывающее ноги и грудь.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, покорила сеть новым фото. 

Подписчикам такой образ понравился, под фото накопилось множество восторженных комментариев.

Настя Каменских заинтриговала поклонников новым снимком

"Блестящая женщина в блестящем платье", "Секси", "Настя, такие прикиды идеальные для тебя", "Посексуальнее Семенович", "Ножки шикарные, огонь, Настя", "Горячая красотка", "Божественно красивая", "Фигурка супер, красавица", - пишут комментаторы.

Как сообщалось ранее, Украинская певица Настя Каменских постоянно в центре внимания. Артистка много работает и ведет активную жизнь в социальных сетях. В своем Instagram Настя делится фотографиями из обыденности и публикует новости о своей музыкальной карьере. Также поклонники заметили, что певица регулярно оставляет комментарии под публикациями у Потапа, а тот в свою очередь часто пишет что-то под фото у Каменских. Вообщем, фаны подозревают роман, а сами артисты не признаются, есть ли между ними что-то.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Настя Каменских, Певица, НК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
05 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Как будут работать банки на праздники: график
Как будут работать банки на праздники: график
Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину
РФ запретила экспорт нефтепродуктов в Украину
Стало известно, кто будет руководить дебатами на Олимпийском
Стало известно, кто будет руководить дебатами на стадионе
Девушка-соблазн: Настя Каменских взбудоражила сеть
Девушка-соблазн: Настя Каменских взбудоражила сеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь