Девушка-соблазн: Настя Каменских взбудоражила сеть

Новости шоу бизнеса: Певица в своем Instagram опубликовала снимок, на котором она в блестящем платье мини с глубоким декольте.

Певица выбрала платье, открывающее ноги и грудь.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, покорила сеть новым фото.

Подписчикам такой образ понравился, под фото накопилось множество восторженных комментариев.

"Блестящая женщина в блестящем платье", "Секси", "Настя, такие прикиды идеальные для тебя", "Посексуальнее Семенович", "Ножки шикарные, огонь, Настя", "Горячая красотка", "Божественно красивая", "Фигурка супер, красавица", - пишут комментаторы.

Как сообщалось ранее, Украинская певица Настя Каменских постоянно в центре внимания. Артистка много работает и ведет активную жизнь в социальных сетях. В своем Instagram Настя делится фотографиями из обыденности и публикует новости о своей музыкальной карьере. Также поклонники заметили, что певица регулярно оставляет комментарии под публикациями у Потапа, а тот в свою очередь часто пишет что-то под фото у Каменских. Вообщем, фаны подозревают роман, а сами артисты не признаются, есть ли между ними что-то.