NK шокирует: Украинская певица обнажилась на черно-белом снимке

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских не перестает удивлять своих фанов.

Популярная певица, которая не перестает искать новое направления в своей музыке, остается верной только одному - уверенности в своей привлекательности.

Напомним, что 28 апреля, Каменских праздновала Пасху в совершенно естественном и скромном виде. Певица отказалась от косметики, а с одежды выбрала простой наряд - хлопковую белую блузку и светлые джинсы.

На этот раз певица тоже была без макияжа, но в совершенно оголенном виде с дерзким личиком. Стройную фигуру артистки подчеркнул белоснежный купальник.

Напомним также, что Каменских сейчас отдыхает на белоснежных пляжах Турции, но не бездельничает. Целью приезда было выступление на фестивале May Fest 2019, который планируется провести в пятизвездочном отеле Rixos Sungate. Не забудем добавить, что компанию певицы составляет и Потап (Алексей Потапенко).

Поклонники очень быстро начали неоднозначно комментировать горячее фото певицы: "Ты красивая, но очень вульгарная это твой самый большой минус(--)зачем тебе это надо????", "Хороша! Но не интересна!!! Увы", "Честно говоря, не желаю обидеть кого-то, чье мнение отличается от моего, и по моему скромному мнению, рассматривая этот вопрос с другой точки зрения, в то же время, не опротестовывая ничью позицию и стараясь быть объективным, а также, принимая во внимания все без исключения аргументов других участников обсуждения, искренне полагаю, что я целиком и полностью забыл все, что хотел сказать".