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Натуральная красота: Настя Каменских приятно удивила поклонников
Натуральная красота: Настя Каменских приятно удивила поклонников

Натуральная красота: Настя Каменских приятно удивила поклонников

Натуральная красота: Настя Каменских приятно удивила поклонников
23:05 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских показала свое лицо без грима.

Сегодня, 28 апреля в Украине отмечают Воскресение Христово. Все знаменитости, как и их поклонники, отправились в храмы святить пасхальные куличи и крашанки. Популярная певица Настя Каменских тоже не осталась в стороне. Звезда продемонстрировала своим подписчикам очаровательный праздничный образ.

Удивительно, но артистка полностью отказалась от макияжа и выбрала максимально простой наряд. Она надела хлопковую белую блузу с перфорацией, джинсы и светлый кардиган.

Можно сказать, что Каменских решила кардинально сменить имидж в церковный праздник. Никаких тебе декольте и обтягивающих нарядов. Все скромно, элегантно и со вкусом.

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Поклонники в буквальном смысле пришли в восторг и засыпали певицу комплиментами.

"Красавица!", "Прелесть", "Самая-самая", "Настя, в этом образе ты прекрасна!", "Очень нежно и стильно выглядит!", "Очень красивая девушка", "Невероятная", "Очень красивая", - пишут в комментариях.

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Знаменитости, Звезды, Образ, Настя Каменских, Певица, Украинская певица, Look.
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