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Стало известно, где скрывается любовница Джонни Деппа

Стало известно, где скрывается любовница Джонни Деппа
09:43 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: После того, как Джонни Деппа застукали в объятиях Полины Глен, девушка начала прятаться от журналистов и папарацци.

Недавно голливудского актера застукали в объятьях с русской танцовщицей Полиной Глен.

На днях мир шоу-бизнеса всколыхнула новость о том, что голливудский актер Джонни Депп закрутил роман с юной российской танцовщицей Полиной Глен. Более того, она живет в его особняке. Для этого любимая звезды "Пиратов Карибского моря" выехала из особняка артиста в Лос-Анджелесе, где она жила последние месяцы, и вернулась в Россию.

Поэтому 23-летнюю Полину застали в Санкт-Петербурге, где она живет в родительском доме. Когда отец Полины Геннадий Глен увидел журналистов, то закричал, чтобы та убегала. Также в коротком комментарии 51-летний отец девушки отметил, что давно знает о связи дочери с 55-летним Джонни Деппом.

От Джонни Деппа сбежала его русская подружка

"Я не могу с вами общаться без разрешения Полины. Ее личная жизнь — это ее личное дело, поэтому я не могу рассказать вам об этом", — добавил он.

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Джонни Депп, Актеры, Знаменитости.
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