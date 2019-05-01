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Притула поделился впечатлениями от своего отдыха

Притула поделился впечатлениями от своего отдыха
10:02 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущий обнародовал фото, сделанное возле родительского дома.

Новое фото телеведущий опубликовал в своем Instagram. Читай, чтобы узнать подробнее.

Отпраздновать Пасху Сергей Притула приехал к родителям, в родной город Збараж Тернопольской области. 

 
 
 
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В мами добре, все цвіте і пахне, але пора на Київ! Нумо до праці!!!

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

"У мамы хорошо, все цветет и пахнет, но пора на Киев! За работу!" — подписал снимок Притула. 

 
 
 
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Перший раз за 37 років потрапив на цвітіння сакур!!! Краса!!!!

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Некоторым комментаторам понравилось такое домашнее, атмосферное фото Сергея. Но часть подписчиков "припомнила" Притуле старые обиды и вновь заговорила о Евровидении и Марув, которую, по их мнению, несправедливо "унизили" на национальном отборе.

Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе

Как сообщалось ранее, Украинский телеведущий Сергей Притула — настоящий любимчик публики. Он уже более девяти лет на телевидении и с каждым годом становится все более и более уважаемым и обожаемым народом. Притула — ведущий Национального отбора на Евровидение с 2016 года и за это время зрители успели привыкнуть к его замысловатым шуткам и колким фразочкам в адрес не только участников и жюри, но даже и самой публики.

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Отдых, Знаменитости, Сергей Притула.
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