Притула поделился впечатлениями от своего отдыха

Новости шоу бизнеса: Телеведущий обнародовал фото, сделанное возле родительского дома.

Новое фото телеведущий опубликовал в своем Instagram. Читай, чтобы узнать подробнее.

Отпраздновать Пасху Сергей Притула приехал к родителям, в родной город Збараж Тернопольской области.

"У мамы хорошо, все цветет и пахнет, но пора на Киев! За работу!" — подписал снимок Притула.

Некоторым комментаторам понравилось такое домашнее, атмосферное фото Сергея. Но часть подписчиков "припомнила" Притуле старые обиды и вновь заговорила о Евровидении и Марув, которую, по их мнению, несправедливо "унизили" на национальном отборе.

Как сообщалось ранее, Украинский телеведущий Сергей Притула — настоящий любимчик публики. Он уже более девяти лет на телевидении и с каждым годом становится все более и более уважаемым и обожаемым народом. Притула — ведущий Национального отбора на Евровидение с 2016 года и за это время зрители успели привыкнуть к его замысловатым шуткам и колким фразочкам в адрес не только участников и жюри, но даже и самой публики.