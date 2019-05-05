"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 10 выпуск (Видео)

Новости шоу бизнеса: В субботу, 4 мая, вышел новый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы".

На этой неделе девятку участников ждет конкурс, который поразит их своим размахом. В нем, каждой из двух команд нужно будет своими руками построить собственный ресторан, площадью 30 квадратных метров. Бюджет на покупку материалов ограничен отметкой в 7000 гривен. Сумеют ли участники всего за один день разработать уникальный дизайн для своего заведения и воплотить его в жизнь – узнайте в первой части 10 выпуска шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

После завершения оформления ресторанов, команды ждет еще более сложное испытание. Им предстоит принять в своих заведениях известных и очень требовательных гостей. Победит та команда, которой сможет умело совместить высококлассное обслуживание с неимоверно вкусными блюдами. Кому же это удастся? Смотрите во второй части 10 выпуска шоу "Мастер Шеф. Профессионалы"

Участникам, которые не смогли очаровать судьей своей работой на этой неделе, в борьбе черных фартуков предстоит приготовить блюдо, похожее по своим свойствам на рецепт обладателя трех звезд Мишлен - Хестона Блюменталя. Весь фокус его блюд в том, что они не похожи на то, чем являются на самом деле. Поэтому, главное задание для обладателей черных фартуков – это замаскировать свое блюдо так, чтобы невозможно было догадаться, из чего оно приготовлено. У кого из участников это выйдет лучше всего – узнайте в заключительной части 10 выпуска шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

Смотрите кулинарное шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" каждую субботу в 19.00!