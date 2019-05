Самоубийство или нет: в крови солиста The Prodigy обнаружили запретные вещества

По информации экспертов, в его крови нашли кокаин, кодеин и алкоголь.

Чрезмерное употребление кокаина, алкоголя и кодеина, который считается сильнодействующим обезболивающим, при длительном использовании могли привести к летальному исходу, сообщает BBC. Есть предположение, что Кит Флинт сначала принял наркотики с лекарствами, после чего запил их алкоголем.

В своем заключении судмедэксперт также отметила, что несмотря на то, что Флинт действительно принял кодеин с алкоголем, "никто не знает, что в тот момент творилось в голове у Кита". Она предполагает, что Флинт мог "просто дурачиться, но в какой-то момент его поведение вышло из-под контроля".

It has been a tough time for everyone over the last few weeks since Keef's passing. If you are struggling with depression, addiction or the impact of suicide, please do not suffer in silence. The Prodigy fully support the campaign to improve mental health for all... (1/2) pic.twitter.com/HjDX6Z0EGa

— The Prodigy (@the_prodigy) 7 мая 2019 г.