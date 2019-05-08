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Самоубийство или нет: в крови солиста The Prodigy обнаружили запретные вещества

Самоубийство или нет: в крови солиста The Prodigy обнаружили запретные вещества
21:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В сети 8 мая обнародовали посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.

По информации экспертов, в его крови нашли кокаин, кодеин и алкоголь.

Чрезмерное употребление кокаина, алкоголя и кодеина, который считается сильнодействующим обезболивающим, при длительном использовании могли привести к летальному исходу, сообщает BBC. Есть предположение, что Кит Флинт сначала принял наркотики с лекарствами, после чего запил их алкоголем.

В своем заключении судмедэксперт также отметила, что несмотря на то, что Флинт действительно принял кодеин с алкоголем, "никто не знает, что в тот момент творилось в голове у Кита". Она предполагает, что Флинт мог "просто дурачиться, но в какой-то момент его поведение вышло из-под контроля".

В последний путь проводили вокалиста группы The Prodigy - Кита Флинта

Следовательно, в издании The Sun пишут, что никто пока не имеет никакого подтверждения, что Флинт хотел совершить самоубийство. Сами же музыканты и близкие музыканта до сих пор оправляются от потери и 7 мая оставили на странице The Prodigy Twitter сообщение, где посоветовали всем, кто борется с депрессией, зависимостью или последствиями самоубийства "не мучиться молча".

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The Prodigy, Музыкант, Группа, Вокалист, Кит Флинт.
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