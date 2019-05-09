Пикантный образ: британская актриса Эмилия Кларк снялась для глянца

Новости шоу бизнеса: Как известно, 13 мая в Украине состоится премьера 5 серии популярного сериала "Игра престолов".

И пока внимание киноманов приковано к саге, голливудские актеры, сыгравшие главные роли в сериале, не прекращают удивлять СМИ. В частности, Джейсон Мамоа решил побрить легендарную бороду, а Кит Харингтон признался, что любимой его сценой была смерть героини Роуз Лесли.

Не меньше поразила и "Мать драконов" Эмилия Кларк, которая на днях приняла участие в пикантной съемке для американского издания Flaunt Magazine. Знаменитая актриса примерила светлое платье с немалым декольте и лаковым широким поясом. Сексуальности Эмилии Кларк добавляли отсутствие нижнего белья и плащ, который она приспустила на плечи.

К такому дерзкому образу стилисты глянца подобрали экстравагантный аксессуар – ожерелье в форме змеи. Звезде "Игры престолов" сделали укладку волос с мокрым эффектом и макияж с акцентом на губы. Выглядела Эмилия Кларк очень соблазнительно.

Эмилия Кларк в пикантной съемке

Мать драконов" Эмилия Кларк

Актриса Эмилия Кларк в обольстительной фотосессии

Напомним, что Эмилия Кларк недавно также украсила обложку испанского Vogue. На новых кадрах она предстала в ярких образах, а также дала откровенное интервью. По ее словам, она осознала, что любой конец (в данном случае – сериала "Игра престолов") – это всегда начало чего-то нового и не менее прекрасного.