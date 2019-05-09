Скачать
Четверг, 09.05.2019
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Челси - Айнтрахт: стартовые составы на ответный полуфинал Лиги Европы
Челси - Айнтрахт: стартовые составы на ответный полуфинал Лиги Европы
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая

Пикантный образ: британская актриса Эмилия Кларк снялась для глянца

Смотрите фото (4)
Пикантный образ: британская актриса Эмилия Кларк снялась для глянца
17:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Как известно, 13 мая в Украине состоится премьера 5 серии популярного сериала "Игра престолов".

И пока внимание киноманов приковано к саге, голливудские актеры, сыгравшие главные роли в сериале, не прекращают удивлять СМИ. В частности, Джейсон Мамоа решил побрить легендарную бороду, а Кит Харингтон признался, что любимой его сценой была смерть героини Роуз Лесли.

Не меньше поразила и "Мать драконов" Эмилия Кларк, которая на днях приняла участие в пикантной съемке для американского издания Flaunt Magazine. Знаменитая актриса примерила светлое платье с немалым декольте и лаковым широким поясом. Сексуальности Эмилии Кларк добавляли отсутствие нижнего белья и плащ, который она приспустила на плечи.

Эмилия Кларк рассказала о своих идолах и секретах ухода за кожей

К такому дерзкому образу стилисты глянца подобрали экстравагантный аксессуар – ожерелье в форме змеи. Звезде "Игры престолов" сделали укладку волос с мокрым эффектом и макияж с акцентом на губы. Выглядела Эмилия Кларк очень соблазнительно.

Эмилия Кларк в пикантной съемке

Мать драконов" Эмилия Кларк

Эмилия Кларк рассказала, как напилась после финала съемок "Игры Престолов"

Актриса Эмилия Кларк в обольстительной фотосессии

Напомним, что Эмилия Кларк недавно также украсила обложку испанского Vogue. На новых кадрах она предстала в ярких образах, а также дала откровенное интервью. По ее словам, она осознала, что любой конец (в данном случае – сериала "Игра престолов") – это всегда начало чего-то нового и не менее прекрасного.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Игра престолов, Эмилия Кларк, Британская актриса, Flaunt Magazine.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Гороскоп на сегодня, 9 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем победы: красивые открытки и стихи
04 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
05 День Победы 2019: поздравления с 9 мая ветеранам в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Северная Корея снова провела запуски ракет
Северная Корея снова провела запуски ракет
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале &quot;Игра престолов&quot;
Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь