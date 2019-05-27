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Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели
Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели

Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели

Смотрите фото (4)
Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели
12:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: По этому случаю мы выбрал самые яркие образы юной звезды, которую пока больше интересует моделинг, чем кино.

Сегодня, 27 мая, свой день рождения празднует американо-французская модель Лили-Роуз Депп. Дочке легендарного "капитана Джека Воробья" Джонни Деппа и иконы стиля Ванессы Паради исполняется 20 лет.

Да-да, дочь знаменитых родителей успела сыграть продавщицу супермаркета на заправке в фильме "Бивень" (2014), а в фильме "Планетарий" (2016) попробовала себя в роли девушки, которая умеет разговаривать с духами. Интересно, что за образ Исидоры Дункан в фильме "Танцовщица" Лили-Роуз даже номинировали на французскую премию "Люмьер" как лучшую молодую актрису.

Однако, судя по количеству тематических фотосессий и съемок для обложек журналов, именинница делает ставку на мир фэшн. Несмотря на то, что ее рост не слишком модельный (всего 160 сантиметров), младшей Депп эффектно удается раскрывать себя перед объективом камеры в разных образах.

Первая съемка

За несколько лет модельной карьеры Лили-Роуз Депп может похвастаться фотосессиями для таких журналов, как Love, Vogue France, ELLE France, Vogue UK, Vogue Japan и других. Однако впервые юная красавица снялась для австралийского глянца Oyster, будучи еще 15-летней девушкой. На его страницах девушка предстала в романтическом образе, надев на себя летний костюм с вишнями. С тех пор карьера в модельном шоу-бизнесе для ребенка Деппа и Паради закрутилась не на шутку. Вскоре после выхода этих фотографий ее ожидало привлекательное предложение.

 

(Фото: pinterest.com)

Страница для Chanel

Контракт с модным домом Chanel Лили-Роуз Депп подписала в 2015 году. Став музой Карла Лагерфельда и самым молодым лицом бренда, дочь звездных родителей приняла участие в съемках рекламной кампании аромата Chanel No.5 L'Eau.

(Фото: pinterest.ru)

"Chanel всегда был частью нашей жизни. Моя мама работала с этим домом в 18 лет, а я маленькой заходила с ней в магазины бренда. С Лагерфельдом мать познакомила меня тогда, когда мне было 8 лет. И то, что я стала амбассадором этой компании – настоящее безумие, была очень взволнована из-за того, что меня туда пригласили", – рассказывала в одном из интервью девушка. 

Еще одна совместная работа дома Channel и Лили-Роуз – коллекция очков Pearl. А в сентябре этого года красавица стала лицом новой коллекции макияжа (Collection Libre Maximalisme de Chanel).

Как мама

Лили-Роуз Депп неоднократно признавалась, что источником ее вдохновения является мама – французская модель и актриса Ванесса Паради. Поэтому два года назад дочь топовой манекенщицы девяностых повторила образ своей матери, которую ранее снимал фотограф Стивен Кляйн. "Тогда ей было где-то столько лет, как мне. На фотографиях я тоже имею такой гранж-вид (небрежный и свободолюбивый – LifeStyle24)", – объясняла молодая знаменитость.

(Фото: pinterest.com)

Иконическую фотосессию, где Ванесса Паради позировала топлесс и в парике, а также возле окна и на кровати, Лили-Роуз помог воплотить Люк Гилфорд.

Жизнь в Instagram 

 
 
 
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Met ball in @chanelofficial ‘92 Big thank you to @voguemagazine and to the dream team who made this happen!

Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)  

 
 
 
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Ms. Tweedy Bunting & me by chicken daddy @walkerbunting

Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)  

 
 
 
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Tiny by @lukegilford

Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)  

Популярная дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради и в сети Instagram. Сегодня за ее жизнью следят почти три с половиной миллиона читателей! Такую армию поклонников Лили-Роуз Депп завоевала тем, что эта страница – ее "единственная форма социальных медиа". Среди фото со съемок для глянца девушка выставляет и те, которые касаются внерабочей жизни. Предлагаем вам несколько свежих фотографий юной звезды на досуге:

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Модель, Знаменитости, День рождения, Лили-Роуз Депп, Знаменитые модели, День рождения 27 мая.
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