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Катя Осадчая показала 2-летнего сына

Катя Осадчая показала 2-летнего сына
10:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Осадчая нарушила правило и опубликовала снимок с семейной прогулки

Катя Осадчая поделилась редкими семейными фотографиями с прогулки.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая уже более двух лет состоит в счастливом браке с коллегой Юрием Горбуновым. Пара воспитывает общего сына — Ваню. Они много времени проводят вместе и часто делятся совместными снимками, но лицо малыша упорно скрывают от публики.

Звезда делала селфи и в кадр умудрился попасть маленький сын. 2-летний Ваня беззаботно играет на заднем фоне с машинкой.

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В комментариях принялись бурно обсуждать, на кого похож младший сын Осадчей и Горбунова.

"Маленький пупсик", "Вылитый Горбунов! :)", "Запрятали? Вы очень красивые и счастливые", "Пусть растет здоровеньким и счастливым! Счастья вашей семье", "Папино сокровище", — пишут поклонники телеведущей.

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Знаменитости, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Сын Кати Осадчей.
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