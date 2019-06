Вот это поворот: Орландо Блум сохранил дома скелет своей любимой собаки

42-летний английский актер Орландо Блум, который в скором времени женится на Кэти Перри, признался, что хранит дома скелет своей любимой собаки, Питомец умер, но он не готов прощаться с Сиди. Чтобы не расставаться, он заказал собрать из ее костей полноценный скелет.

Собаку актер нашел на улице во время съемок в Марокко. С тех пор он больше не расставался со своим питомцем. Орландо Блум считает, что поднял любовь лучшего друга человека на совершенно новый уровень.

"Он был отличным компаньоном, и я был очень расстроен, когда он умер. Я знаю, что это звучит немного странно для некоторых людей, но это сделано со вкусом, и я все еще могу пожелать ему спокойной ночи", - говорит актер.

#BreakingNews Orlando Bloom reveals he has his beloved dog Sidi's SKELETON mounted at home so he can 'still say goodnight' to the late pooch. pic.twitter.com/j8HM4wnR1g

— (@DaveVescio) 8 июня 2019 г.