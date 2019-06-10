Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Украина vs РФ: Третейский суд в Гааге опубликовал позиции сторон
Украина vs РФ: Третейский суд в Гааге опубликовал позиции сторон
У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву
У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву
Украина - Люксембург: онлайн-трансляция матча
Украина 1:0 Люксембург: LIVE 1-й тайм
Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста

Вот это поворот: Орландо Блум сохранил дома скелет своей любимой собаки

Вот это поворот: Орландо Блум сохранил дома скелет своей любимой собаки
21:47 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса: Орландо Блум о скелете собаки: "Я знаю, что это звучит немного странно для некоторых людей, но это сделано со вкусом".

42-летний английский актер Орландо Блум, который в скором времени женится на Кэти Перри, признался, что хранит дома скелет своей любимой собаки, Питомец умер, но он не готов прощаться с Сиди. Чтобы не расставаться, он заказал собрать из ее костей полноценный скелет.

Собаку актер нашел на улице во время съемок в Марокко. С тех пор он больше не расставался со своим питомцем. Орландо Блум считает, что поднял любовь лучшего друга человека на совершенно новый уровень.

"Он был отличным компаньоном, и я был очень расстроен, когда он умер. Я знаю, что это звучит немного странно для некоторых людей, но это сделано со вкусом, и я все еще могу пожелать ему спокойной ночи", - говорит актер.

СМИ: Эмбер Херд закрутила роман с молодым актером

Напомним, что 42-летний Орландо Блум и 34-летняя Кэти Перри сообщили миру о помолвке сразу после празднования Дня влюбленных. Теперь звездная пара готовится принимать гостей на официальном торжественном событии. Однако, как сообщает Radar Online, взгляды относительно празднования их свадьбы у знаменитостей кардинально разнятся.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Орландо Блум, Знаменитости, Звезды, Звезды Голливуда, Известные личности, Неожиданность, Orlando Bloom.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого
04 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
05 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гриценко: Если доверят, я готов возглавить и сформировать правительство
Гриценко хочет возглавить Кабмин
В АПУ рассматривают возможность переезда в Украинский дом
СМИ узнали, куда может переехать АПУ
Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме
Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.06 - 9.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь