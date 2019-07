Дженнифер Энистон отреагировала на внешний вид Мэттью Перри

Голливудские актеры, сыгравшие роли в популярном сериале "Друзья", даже после 15 лет сохранили теплые отношения. Поэтому все изрядно встревожены из-за Мэттью Перри, который недавно попал в объективы папарацци. В СМИ появилась информация, что Дженнифер Энистон пыталась дозвониться до актера, однако поговорить с ним так и не удалось.

Как сообщает Radar Online, съемки продолжения сериала "Друзей" могут быть связаны с ужасным эмоциональным состоянием Мэттью Перри, исполнявшего роль Чендлера.

По словам инсайдеров, Дженнифер Энистон стремилась восстановить проект и звонила Мэттью Перри. Однако он не вышел на связь и больше не хотел общаться со звездными "Друзьями" – Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Дэвидом Швиммером и Мэттом Лебланком. После опубликования ужасных фото с актером его коллеги также стремились пообщаться, однако единичная беседа напоминала разговор чужих людей.

Dear @CourteneyCox @LisaKudrow @DavidSchwimmer This picture is honestly so disturbing for me to see. Please just pick up the phone and call @MatthewPerry to check if he’s ok. Now more than ever #mentalhealth of our friends is so important #friends #helpmatthew pic.twitter.com/GJFDqRxWzI

— Yilmaz Qadir Mamode Ally (@PrinceQadir1) 21 июня 2019 г.