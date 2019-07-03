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Дженнифер Энистон отреагировала на внешний вид Мэттью Перри

Дженнифер Энистон отреагировала на внешний вид Мэттью Перри
11:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер, в которого в свое время были влюблены тысячи женщин, лечится от депрессии и наркозависимости и ведет скрытный образ жизни.

Голливудские актеры, сыгравшие роли в популярном сериале "Друзья", даже после 15 лет сохранили теплые отношения. Поэтому все изрядно встревожены из-за Мэттью Перри, который недавно попал в объективы папарацци. В СМИ появилась информация, что Дженнифер Энистон пыталась дозвониться до актера, однако поговорить с ним так и не удалось.

Как сообщает Radar Online, съемки продолжения сериала "Друзей" могут быть связаны с ужасным эмоциональным состоянием Мэттью Перри, исполнявшего роль Чендлера. 

По словам инсайдеров, Дженнифер Энистон стремилась восстановить проект и звонила Мэттью Перри. Однако он не вышел на связь и больше не хотел общаться со звездными "Друзьями" – Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Дэвидом Швиммером и Мэттом Лебланком. После опубликования ужасных фото с актером его коллеги также стремились пообщаться, однако единичная беседа напоминала разговор чужих людей. 

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За последние несколько лет Дженнифер много раз пыталась связаться, но он редко отвечает на звонки, а когда все же это делает, то это похоже на разговор с совершенно чужим человеком. Душевное состояние Мэтта – главная причина, почему воссоединение "Друзей" еще не сдвинулось с мертвой точки, – рассказали инсайдеры.

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Актеры, Знаменитости, Дженнифер Энистон, Мэттью Перри.
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