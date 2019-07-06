Свежие новости о крещении сына герцогов Сассекских: фото

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри сегодня, 6 июля, крестили своего сына Арчи.

Церемония святого таинства происходила в день, когда представителю королевской семьи исполнилось 2 месяца.

Крестины члена британской королевской семьи состоялись в частной часовне Виндзорского замка. Часовня расположена в таком месте, что ни журналисты, ни поклонники не смогли проникнуть на территорию.

Известно, что на мероприятие собрались ближайшие члены королевской семьи, родственники и друзья, однако Ее Величество Елизавета II не смогла присоединиться к крещению из-за своего плотного графика. На церемонию пригласили 25 человек.

Представители СМИ отметили, что на крестинах Арчи будет присутствовать фотограф, снимки с церемонии в сети будут доступны через некоторое время. Ранее отмечалось, что крестными родителями Арчи станут подруги Меган – Джессика Малруни и Серена Уильямс, и друзья Гарри – Марк Дайер и общий друг пары Маркус Андерсон. Впрочем, информация еще официально не подтверждена.

Добавим, что Меган Маркл родила сына утром 6 мая. Кенсингтонский дворец сразу же сообщил об этом всему миру, а через несколько дней герцоги Сассекские вместе с малышом впервые вышли к журналистам. С тех пор новоиспеченная мамочка лишь несколько раз появилась на публике.