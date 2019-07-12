Певица Сиара в смелом наряде на ESPY Awards: эффектный образ

Новости шоу бизнеса: Американская певица Сиара ошеломила участников торжественной церемонии ESPY Awards.

Звезда пришла на событие в роскошном платье без нижнего белья.

В среду, 10 июля, в Лос-Анджелесе состоялось долгожданное событие года – церемония награждения ESPY Awards. Мероприятие проходит ежегодно в помещении Microsoft Theatre. На статуэтки претендуют лучшие спортсмены и команды, которые отметились значительными достижениями в году. Но среди приглашенных гостей были не только лауреаты премии, но и знаменитости, которые пришли поддержать своих фаворитов.

Особое внимание на красной дорожке привлекла 33-летняя Сиара. Для публичного выхода артистка надела роскошное черное платье с пикантной зоной декольте. В наряде звезда обнажила свою пышную грудь, поэтому все участники события могли увидеть отсутствие нижнего белья у Сиары. Но на этом сексуальный образ не завершился: платье имело разрез на ноге, что выглядело очень соблазнительно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Espys Date Nights With My Love @DangeRussWilson are always the best Публикация от Ciara (@ciara) 11 Июл 2019 в 9:20 PDT

К смелому наряду роскошная Сиара подобрала босоножки на каблуках. Бриллиантовые украшения, распущенные волосы и эффектный макияж с акцентом на глаза завершили look артистки.

Артистка не только была приглашенной гостьей на церемонии. Во время ESPY Awards она с мужем Расселом Уилсоном вышла на сцену, чтобы вручить одну из наград.