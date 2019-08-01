Настя Каменских показала роскошную фигуру в купальнике

Новости шоу бизнеса: Певица опубликовала фото, на котором позирует на SUP-доске в желтом бикини.

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) отдыхает в Италии в компании мужа Потапа и звездных друзей - Позитива и его жены.

В отпуске артистка не только нежится на пляже, но и проводит время активно. Настя занялась сапсерфингом и поделилась эмоциями в Instagram.

"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями!

Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения", - написала певица.

Настя призналась, что устоять на волнах ей удалось не сразу. "Но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата", - отметила артистка.

Как сообщалось ранее, куда именно отправилась популярная исполнительниц, пока неизвестно, но компанию ей ставила супруга Алексея Завгороднего (Позитива) из группы Время и Стекло Анна Завгородняя.