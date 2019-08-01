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Настя Каменских показала роскошную фигуру в купальнике

Настя Каменских показала роскошную фигуру в купальнике
13:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица опубликовала фото, на котором позирует на SUP-доске в желтом бикини.

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) отдыхает в Италии в компании мужа Потапа и звездных друзей - Позитива и его жены.

В отпуске артистка не только нежится на пляже, но и проводит время активно. Настя занялась сапсерфингом и поделилась эмоциями в Instagram. 

"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями!

Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения", - написала певица. 

 
 
 
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Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет! У вас есть цели, которые вы мечтаете достичь? Если да, присоединяйтесь к челленджу #обіцяюзаліто и будем достигать их вместе! Рассказывайте о самых смелых целях на лето в своем посте и не забудьте добавить хэштег #обіцяюзаліто и эмоджи Обязательно подпишитесь на @ob_do_promo_ua, чтобы быть в курсе всех деталей конкурса и выигрывайте крутые подарки от o.b.

Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц

Настя призналась, что устоять на волнах ей удалось не сразу. "Но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата", - отметила артистка.

Как сообщалось ранее, куда именно отправилась популярная исполнительниц, пока неизвестно, но компанию ей ставила супруга Алексея Завгороднего (Позитива) из группы Время и Стекло Анна Завгородняя.

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Отдых, Знаменитости, Молодожены, Настя Каменских, Потап, Певица, Медовый месяц, НК.
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