Настя Каменских показала роскошную фигуру в купальнике

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) отдыхает в Италии в компании мужа Потапа и звездных друзей - Позитива и его жены.
В отпуске артистка не только нежится на пляже, но и проводит время активно. Настя занялась сапсерфингом и поделилась эмоциями в Instagram.
"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями!
Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения", - написала певица.
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Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет! У вас есть цели, которые вы мечтаете достичь? Если да, присоединяйтесь к челленджу #обіцяюзаліто и будем достигать их вместе! Рассказывайте о самых смелых целях на лето в своем посте и не забудьте добавить хэштег #обіцяюзаліто и эмоджи Обязательно подпишитесь на @ob_do_promo_ua, чтобы быть в курсе всех деталей конкурса и выигрывайте крутые подарки от o.b.
Настя призналась, что устоять на волнах ей удалось не сразу. "Но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата", - отметила артистка.
Как сообщалось ранее, куда именно отправилась популярная исполнительниц, пока неизвестно, но компанию ей ставила супруга Алексея Завгороднего (Позитива) из группы Время и Стекло Анна Завгородняя.