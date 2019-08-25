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Откровенная фотосессия Даши Астафьевой изумила фанатов

Откровенная фотосессия Даши Астафьевой изумила фанатов
09:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица вновь будоражит просторы интернета горячими фотографиями.

На своей официальной странице в Іnstagram Даша Астафьева опубликовала откровенные снимки с фотосессии.

Стоит подчеркнуть, что тематика фотографий не носит пошлого оттенка,  а наоборот, привлекает внимание своей непринужденной атмосферой и характерной съемкой.

"Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, так как моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Потому, мне было приятно и чуть даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка – это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке создателя и ценности уникальности", - написала известная певица, которая носит неофициальный титул секс-символа украинского шоу-бизнеса.

 
 
 
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«Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, так как моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Потому, мне было приятно и чуть даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка – это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке создателя и ценности уникальности» Special for @harpersbazaarukraine PR: @samofalova #style: @shindinde #photo : @rynanoir #hairmua : @grinyuka_nastya

A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on

 
 
 
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Special for @harpersbazaarukraine PR: @samofalova #style: @shindinde #photo : @rynanoir #hairmua : @grinyuka_nastya

A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on

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Подписчики Даши Астафьевой очень положительно отреагировали на фотосессию и оставили хвалебные отзывы: "Тот случай когда внешняя красота совпадает в внутренней", "Побольше бы таких фото!", "Даша, у вас тот редкий случай, когда вся глубина души читается во внешней красоте!".

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Даша Астафьева, Фотосессия.
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