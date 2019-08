Откровенная фотосессия Даши Астафьевой изумила фанатов

View this post on Instagram

«Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, так как моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Потому, мне было приятно и чуть даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка – это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке создателя и ценности уникальности» Special for @harpersbazaarukraine PR: @samofalova #style: @shindinde #photo : @rynanoir #hairmua : @grinyuka_nastya