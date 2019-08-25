"Огромная честь": Алан Бадоев поделился впечатлениями от "Шествия достоинства"

Новости шоу бизнеса:Украинский режиссер опубликовал невероятную речь на своей официальной странице в Іnstagram.

Напомним, что режиссерами торжественной части празднования 28-й годовщины Дня Независимости выступили Алан Бадоев и Елена Коляденко.

Шествие Достоинства состояло из трех частей, слоган которых звучал: "Мы - разные, но мы - едины".

"Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости. Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли. Потому что задача, которую поставил перед нами Владимир, полностью совпадала с нашими представлениями о том, как должен выглядеть праздник независимости Украины! Я оказался среди прекрасных и красивых людей, которые создают своим трудом и талантом будущее нашей страны. Люди - наша главная сила, гордость и надежда! А единство - это ключ к миру и благополучию для всех граждан нашей большой, талантливой, красивой и богатой страны!" - написал Алан Бадоев.

Кроме этого украинский клипмейкер поблагодарил всю команду, которая работала над постановкой: "Лена Коляденко - сказочный и фундаментальный Человек! Лена, спасибо за каждый звук семи минутного гимна Украины, с тобой я готов прыгать в любой океан. Ты - настоящий партнёр , большая любовь и честь быть плечо к плечу с тобой в творческом поиске и решениях. И конечно спасибо каждому человеку за ваш вклад в общее и такое красивое дело!"

Ранее сообщалось, что выступление Алины Паш на Дне Независимости Украины порадовало не только пользователей Сети, но и Президента Зеленского.