"Огромная честь": Алан Бадоев поделился впечатлениями от "Шествия достоинства"

Напомним, что режиссерами торжественной части празднования 28-й годовщины Дня Независимости выступили Алан Бадоев и Елена Коляденко.
Шествие Достоинства состояло из трех частей, слоган которых звучал: "Мы - разные, но мы - едины".
"Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости. Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли. Потому что задача, которую поставил перед нами Владимир, полностью совпадала с нашими представлениями о том, как должен выглядеть праздник независимости Украины! Я оказался среди прекрасных и красивых людей, которые создают своим трудом и талантом будущее нашей страны. Люди - наша главная сила, гордость и надежда! А единство - это ключ к миру и благополучию для всех граждан нашей большой, талантливой, красивой и богатой страны!" - написал Алан Бадоев.
Кроме этого украинский клипмейкер поблагодарил всю команду, которая работала над постановкой: "Лена Коляденко - сказочный и фундаментальный Человек! Лена, спасибо за каждый звук семи минутного гимна Украины, с тобой я готов прыгать в любой океан. Ты - настоящий партнёр , большая любовь и честь быть плечо к плечу с тобой в творческом поиске и решениях. И конечно спасибо каждому человеку за ваш вклад в общее и такое красивое дело!"
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Уже история! Как любой человек, создавая что-то сложное, значимое, то, что должно тронуть чувства каждого, я сомневаюсь, испытываю страх и очень переживаю... В такой момент я научился отключать мысли и слушать только сердце. И сердце указывает мне из всех возможных решений путь света и любви. Путь создания. Когда рождается мысль, я собираю тех прекрасных людей с которыми возможно создать светлое и большое, воплотить не воплотить. Это пост о супер команде, о тех талантливых творцах, которые подарили свои мысли сердца и бессонные ночи ради двух часов в эфире, которые останутся навсегда в памяти Украины. Во-первых! Лена Коляденко - сказочный и фундаментальный Человек! Лена, спасибо за каждый звук семи минутного гимна Украины, с тобой я готов прыгать в любой океан. Ты - настоящий партнёр , большая любовь и честь быть плечо к плечу с тобой в творческом поиске и решениях @kolyadenkolena И конечно спасибо каждому человеку за ваш вклад в общее и такое красивое дело! Спасибо родной и бесстрашной команде!Всего три недели и крепкие объятия вместо сна! @katrin.ponomarenko @kalexandr_ponomarenko @inna_gissa @natashaklipa @denis.salo @borovskaya_m @ianamazana @peterbatanov @kolyadenkolena @el_yanova @shalevamarina @lelik_kovalenko @anastasiya.burmenko @themaneken @onukaofficial @tina_karol @alinapash @mikeyasinsky @katekhoteeva @zelenskiy_official @badoevteam_official #BADOEV2019
Ранее сообщалось, что выступление Алины Паш на Дне Независимости Украины порадовало не только пользователей Сети, но и Президента Зеленского.