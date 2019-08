"Огромная честь": Алан Бадоев поделился впечатлениями от "Шествия достоинства"

View this post on Instagram

Уже история! Как любой человек, создавая что-то сложное, значимое, то, что должно тронуть чувства каждого, я сомневаюсь, испытываю страх и очень переживаю... В такой момент я научился отключать мысли и слушать только сердце. И сердце указывает мне из всех возможных решений путь света и любви. Путь создания. Когда рождается мысль, я собираю тех прекрасных людей с которыми возможно создать светлое и большое, воплотить не воплотить. Это пост о супер команде, о тех талантливых творцах, которые подарили свои мысли сердца и бессонные ночи ради двух часов в эфире, которые останутся навсегда в памяти Украины. Во-первых! Лена Коляденко - сказочный и фундаментальный Человек! Лена, спасибо за каждый звук семи минутного гимна Украины, с тобой я готов прыгать в любой океан. Ты - настоящий партнёр , большая любовь и честь быть плечо к плечу с тобой в творческом поиске и решениях @kolyadenkolena И конечно спасибо каждому человеку за ваш вклад в общее и такое красивое дело! Спасибо родной и бесстрашной команде!Всего три недели и крепкие объятия вместо сна! @katrin.ponomarenko @kalexandr_ponomarenko @inna_gissa @natashaklipa @denis.salo @borovskaya_m @ianamazana @peterbatanov @kolyadenkolena @el_yanova @shalevamarina @lelik_kovalenko @anastasiya.burmenko @themaneken @onukaofficial @tina_karol @alinapash @mikeyasinsky @katekhoteeva @zelenskiy_official @badoevteam_official #BADOEV2019