Что с лицом: украинская певица шокировала своих фанатов снимком без фотошопа

Новости шоу бизнеса:Опубликована фотография, на которой Тина Кароль предстает не в выгодном свете.

Только вчера прошел первый выпуск танцевального шоу на телеканале "1+1" - "Танцi з зiрками 2019". Все участники грандиозного проекта похвастались своими невероятными нарядами. Особенно впечатлили роскошными образами главные красавицы шоу.

Перед началом выступления ведущий Юрий Горбунов решил запечатлеть момент старта первого в 2019 году выпуска танцевального проекта.

Фотография популярного ведущего и певицы Тины Кароль набрала много негативных отзывов. Дело в том, что лицо украинской дивы смотрится очень неказисто без обработки, которую так любит использовать в своем Instagram Тина Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ми починаємо!! #танціззірками #1plus1 Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 25 Авг 2019 в 10:56 PDT

Среди комментариев подписчиков Юрия Горбунова можно выделить наиболее выделяющиеся: "Как некрасиво накрасили губы", "То ли фото жуткое, то ли с Тиной что-то не так....", "Визажист Тины был пьян?".