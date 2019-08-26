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Что с лицом: украинская певица шокировала своих фанатов снимком без фотошопа

Что с лицом: украинская певица шокировала своих фанатов снимком без фотошопа
17:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Опубликована фотография, на которой Тина Кароль предстает не в выгодном свете.

Только вчера прошел первый выпуск танцевального шоу на телеканале "1+1" - "Танцi з зiрками 2019". Все участники грандиозного проекта похвастались своими невероятными нарядами. Особенно впечатлили роскошными образами главные красавицы шоу.

Перед началом выступления ведущий Юрий Горбунов решил запечатлеть момент старта первого в 2019 году выпуска танцевального проекта.

Фотография популярного ведущего и певицы Тины Кароль набрала много негативных отзывов. Дело в том, что лицо украинской дивы смотрится очень неказисто без обработки, которую так любит использовать в своем Instagram Тина Кароль.

 
 
 
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Ми починаємо!! #танціззірками #1plus1

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

"Танцы со звездами 2019": яркий старт нового сезона (Видео)

Среди комментариев подписчиков Юрия Горбунова можно выделить наиболее выделяющиеся: "Как некрасиво накрасили губы", "То ли фото жуткое, то ли с Тиной что-то не так....", "Визажист Тины был пьян?".

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Все по теме:

Тина Кароль, Украинская певица, Юрий Горбунов, Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019.
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