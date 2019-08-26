Что с лицом: украинская певица шокировала своих фанатов снимком без фотошопа

Только вчера прошел первый выпуск танцевального шоу на телеканале "1+1" - "Танцi з зiрками 2019". Все участники грандиозного проекта похвастались своими невероятными нарядами. Особенно впечатлили роскошными образами главные красавицы шоу.
Перед началом выступления ведущий Юрий Горбунов решил запечатлеть момент старта первого в 2019 году выпуска танцевального проекта.
Фотография популярного ведущего и певицы Тины Кароль набрала много негативных отзывов. Дело в том, что лицо украинской дивы смотрится очень неказисто без обработки, которую так любит использовать в своем Instagram Тина Кароль.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Среди комментариев подписчиков Юрия Горбунова можно выделить наиболее выделяющиеся: "Как некрасиво накрасили губы", "То ли фото жуткое, то ли с Тиной что-то не так....", "Визажист Тины был пьян?".