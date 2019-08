Ошибочка вышла: Джон Траволта перепутал Тейлор Свифт с ее двойником на премии MTV (Видео)

На церемонии MTV Тейлор Свифт одержала победу в номинациях "Лучший клип" и "Лучшее видео с социальным подтекстом". Поскольку в ее клипах часто снимаются ее двойники, точнее, драг-квин, то получать статуэтки на сцену они выходили вместе с артисткой.

Однако после того, как ведущая Латифа объявила имя победительницы, она не слишком быстро смогла подняться на сцену. Пока она пробиралась сквозь толпу гостей и друзей, которые останавливали ее, чтобы поздравить, первыми рядом с ведущими предстали ее двойники. Поэтому Джон Траволта, не разглядев, кто стоит перед ним, протянул статуэтку травести-артисту, который снимался в клипе Тейлор Свифт. Однако он быстро понял, что настоящая Тейлор Свифт пока что только поднимается принять награду.

Напомним, что Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes. Американская певица заработала 185 миллионов долларов за год.

How did John Travolta mistake Jade for Taylor Swift? #vmas pic.twitter.com/fS5aIHD6if

— Jacklyn Krol (@JacklynKrol) August 27, 2019