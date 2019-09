Все с чистого листа: Мила Кунис решила стать блондинкой (Фото)

Звезда романтической комедии "Секс по дружбе" решила стать блондинкой. Такую перемену заметили западные папарацци, которые сфотографировали Милу Кунис во время дневной прогулки.

Многие поклонники американской актрисы связали перемену имиджа Кунис со скандалом ее супруга, актера и продюсера Эштона Катчера.

Дело в том, что на этой неделе выходят в свет личные мемуары бывшей жены Катчера, актрисы Деми Мур. Отрывок из ее книги, который сейчас "бродит" по сети, очень возмутил пользователей.

Деми Мур пишет, что ее молодой муж довольно часто ей изменял, и даже принудил к сексу втроем. Такие подробности жизни публичных людей не на шутку разозлили поклонников Деми Мур и ополчились против Катчера, негативно комментируя любые новости голливудского красавчика, считая его непорядочным мужчиной.

В свою очередь Эштон Катчер пока не давал никаких официальных заявлений по этому поводу.

Между тем, видимо Милу Кунис такие гадкие сплетни не очень то и беспокоят. 36-летняя актриса решила сменить свой цвет волос на светлый, а кончики перекрасить в зелено-голубые оттенки.

Omg her new haircolor don't worry guys it is for her new movie. #MilaKunis pic.twitter.com/RYUuDY7OR5

— MILAUPDATE (@MilaUpdate) September 24, 2019