Скачать
Четверг, 03.10.2019
Заместитель Данилюка указом президента стал секретарем СНБО
Заместитель Данилюка указом президента стал секретарем СНБО
В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик
Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик

Маша Ефросинина рассказала о домашнем насилии

Смотрите фото (3)
Маша Ефросинина рассказала о домашнем насилии
14:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая является первым в Украине Почетным Послом Фонда ООН.

Маша Ефросинина заговорила о проблеме домашнего насилия, с которыми сталкивается немало женщин (свыше миллиона, по данным ООН ежегодно в Украине).

Маша Ефросинина открыто выступает против домашнего насилия. Знаменитость призналась, что еще до брака со своим мужем она была жертвой психологического насилия.

По словам телеведущей, насилие – это не только когда тебя бьют. Особое внимание украинка в программе "Завтрак с 1+1" уделила именно психологическому насилию.

Телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свои бесконечные ноги (Фото)

"70% женщин считают, что насилие это когда тебя бьют. Это не так. Любое насилие, первый толчок, не дай бог, избиение, начинается с того, что ты уже унижена и умножена на ноль. Это называется психологическое насилие, когда обидчик начинает тебя унижать", – пояснила Ефросинина.

Сама же Маша становилась жертвой психологического насилия, когда один из ее партнеров стал с ней встречаться, а когда отношения перешли в интимные, мужчина сказал ей: "Вообще-то ты мне не нравишься. Мне хотелось посмотреть, как выглядит полноватая звезда без одежды".

MARUV шокировала поклонников своим новым фото в Instagram (Фото)

"Агрессор и обидчик – это человек, у которого нестабильная психика и заниженная самооценка. Поэтому он унижает свою жертву и полностью закатывает ее в пол, чтобы самоутвердиться. А женщины думают, что это у них плохая самооценка. Это ошибка", – заявила телеведущая и порекомендовала женщинам не молчать о домашнем насилии.

Ефросинина объяснила, что абьюзера можно заметить сразу, однако многие женщины считают их поведение нормой.

Санта Димопулос показала новорожденную дочь (Фото)

"Когда твой партнер, к примеру, говорит тебе, что ты не так одета, что у тебя глубокое декольте и так нельзя выходить на улицу. Что ты должна готовить утром и вечером, и что ты вообще что-то должна. Если он контролирует твой телефон, или она. Кто-то из партнеров. Когда есть определенный шантаж эмоциями, или детьми. Когда запрещают работать", – добавила Маша, описывая психологическое насилие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ООН, Маша Ефросинина, Домашнее насилие, Украинская телеведущая, Психологическое насилие, Почетный Посол Фонда ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
03 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина
&quot;Без борьбы победы не бывает&quot;: Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
&quot;Теплые кредиты&quot; в прежнем виде продлеваются еще на год
"Теплые кредиты" в прежнем виде продлеваются еще на год
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь