"Хотим девочку": украинский танцор поведал о скорых планах (Фото, Видео)

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Суббота, 05.10.2019
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19:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Влад Яма раскрыл подробности своей личной жизни.

О желании стать отцом во второй раз Влад Яма откровенно рассказал в программе "Зе Интервьюер".

Хореограф заявил, что он чувствует себя счастливым мужем и отцом. Известно, что Влад с женой Лилианой, с которой он встречается с 2007 года, воспитывают сына Леона. Знаменитость признается в желании также иметь дочь.

"Я хочу еще. Хотим девочку. Жена не против. Пока не было Леона, хотел четырех. Но появился малый, и некоторое время мы вообще об этом не говорили. Год, наверное. Потому что это было немного сложнее, чем мы себе представляли: первые недели, месяцы. А сейчас... Уже, наверное, скоро. Мы не настолько молоды, чтобы откладывать это еще на пять лет", – пояснил Яма.

Ранее в интервью Влад Яма признался, что самым главным днем в его жизни стало рождение сына Леона. Сейчас супруги не показывают лицо мальчика в сети, чтобы уберечь его от публичности.

 
 
 
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ПАЦАНЫ by @ruslan_gavryliuk

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Надя Дорофеева опубликовала новое фото со своими любимыми артистами

По словам хореографа, Леон кардинально изменил его жизнь и он покажет мальчика тогда, когда малыш подрастет.

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Видео, Фото, Влад Яма, Украинский танцор, Лилиана Яма.
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