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Дело об изнасиловании: Люку Бессону грозит тюрьма (Фото)

Дело об изнасиловании: Люку Бессону грозит тюрьма (Фото)
10:00 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Актриса Сэнд Ван Рой сообщает, что французский кинорежиссер надругался над ней 4 раза.

Суд возобновил расследование по дело об изнасиловании молодой актрисы Сэнд Ван Рой, якобы совершенное французским режиссером, сценаристом и продюсером Люком Бессоном.

"Для тех, кто думал, что дело Люка Бессона закончено - оно только начинается", - заявил адвокат актрисы Фрэнсис Шпинер.

Расследование будет начато судом по жалобе, поданное Сэнд Ван Рой еще в марте этого года. Напомним, что тогда прокуратура сняла обвинения с режиссера за сексуальные домогательства в связи с неимением доказательств.

Также оговаривается, что судья вынес постановления на 18 страницах, которые, по мнению адвоката молодой актрисы,  являются мотивированными.

Фрэнсис Шпинер также добавил, что очень рад возобновлению этого дела и совсем не понимает его закрытия в прошлый раз.

Сексуальный харассмент: Джеймсу Франко выдвинули иск за домогательство

Люк Бессон все же опровергает все обвинения, составленные против него: "Я никогда в своей жизни не насиловал женщин. Это ложь!".

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Уточним, что Сэнд Ван Рой снималась в таких проектах режиссера как "Такси" и "Валериан и город тысячи планет".

 
 
 
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Thank you Lauri at Bobbi Brown @bobbibrownfr #actress #me #iltraditorefilm #cannes #cannes2019 #redcarpet #reddress #blueeyes @j.marcc

Публикация от Sand Van Roy (@sandvanroy)

Ранее сообщалось, что две женщины обвинили Джеймса Франко в сексуальних домогательствах.

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Люк Бессон, Изнасилование, Сэнд Ван Рой, французский режиссер.
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