Дело об изнасиловании: Люку Бессону грозит тюрьма (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актриса Сэнд Ван Рой сообщает, что французский кинорежиссер надругался над ней 4 раза.

Суд возобновил расследование по дело об изнасиловании молодой актрисы Сэнд Ван Рой, якобы совершенное французским режиссером, сценаристом и продюсером Люком Бессоном.

"Для тех, кто думал, что дело Люка Бессона закончено - оно только начинается", - заявил адвокат актрисы Фрэнсис Шпинер.

Расследование будет начато судом по жалобе, поданное Сэнд Ван Рой еще в марте этого года. Напомним, что тогда прокуратура сняла обвинения с режиссера за сексуальные домогательства в связи с неимением доказательств.

Также оговаривается, что судья вынес постановления на 18 страницах, которые, по мнению адвоката молодой актрисы, являются мотивированными.

Malgré l’opposition du parquet, l’affaire Besson fait désormais l’objet d’une instruction. #Justice — Francis Szpiner (@fszpiner) October 4, 2019

Фрэнсис Шпинер также добавил, что очень рад возобновлению этого дела и совсем не понимает его закрытия в прошлый раз.

Люк Бессон все же опровергает все обвинения, составленные против него: "Я никогда в своей жизни не насиловал женщин. Это ложь!".

Уточним, что Сэнд Ван Рой снималась в таких проектах режиссера как "Такси" и "Валериан и город тысячи планет".

Ранее сообщалось, что две женщины обвинили Джеймса Франко в сексуальних домогательствах.