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Леди Гага рассталась с бойфрендом
Леди Гага рассталась с бойфрендом

Леди Гага рассталась с бойфрендом

Леди Гага рассталась с бойфрендом
10:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица Леди Гага рассталась со своим бойфрендом 37-летним звукорежиссером Дэном Хортоном.

В июле этого года стало известно о романе Леди Гаги с ее звукорежиссером Дэном Хортоном. Папарацци засняли пару в одном из кафе Лос-Анджелеса, где они вели себя как влюбленные и не стеснялись демонстрировать свои нежные чувства на публике.

Недолго радовались поклонники певицы, так как на днях она дала понять, что не состоит в романтических отношениях. Звезда опубликовала в stories фотографию с девичника подруги и в подписи указала, что рядом с ней — "женщина, которая скоро выйдет замуж", а себя в этом контексте Гага назвала "одинокой леди".

До появления фотографий певицы с Дэном Хортоном ходили слухи о том, что она стала жить вместе с бывшим возлюбленным Ирины Шейк Брэдли Купером. Леди Гагу обвиняли в том, что она увела у Шейк мужа, и называли разлучницей, однако никаких подтверждений ее отношений с Купером не было.

Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе (Видео)

В марте этого года личная жизнь Леди Гаги также была предметом обсуждений — певица пришла на церемонию "Грэмми" без обручального кольца и в полном одиночестве, хотя до того момента два года встречалась с Кристианом Карино, и дело шло к свадьбе знаменитостей.

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