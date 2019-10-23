"Фото, изменившие мир": назван самый романтичный поцелуй в истории (Фото)

Известный телеканал HISTORY назвал знаменитую пару, поцелуй которых удостоился звания "Самый романтичный поцелуй в истории".
Британцы определили и поставили на первое место свадебный поцелуй членов королевской семьи - принца Чарльза и принцессы Дианы.
"Фотография Чарльза и Дианы является культовой, но она могла вовсе не существовать. Супруги поцеловались, поскольку они забыли сделать это в конце церемонии", - говорится в сообщении.
Стоит упомянуть, что прямую трансляцию свадебного торжества королевских особ просмотрели более 750 миллион зрителей по всему миру.
Второе место заняли супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Третье место досталось герцогам Сассекским, Меган Маркл и принцу Гарри.
Princess Diana and Charles' wedding day smooch is voted the country's most memorable https://t.co/GTJZG0cJx6
— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 20, 2019
В рейтинговый список "самого романтичного поцелуя" попали герои популярного мультфильма "Леди и Бродяга", а также американские певицы Бритни Спирс и Мадонна, скандальный поцелуй которых транслировался во время одной из музыкальных премий 16 лет тому назад.