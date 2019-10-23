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"Фото, изменившие мир": назван самый романтичный поцелуй в истории (Фото)

"Фото, изменившие мир": назван самый романтичный поцелуй в истории (Фото)
15:30 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза стал самым романтичным свадебным поцелуем в истории.

Известный телеканал HISTORY назвал знаменитую пару, поцелуй которых удостоился звания "Самый романтичный поцелуй в истории".

Британцы определили и поставили на первое место свадебный поцелуй членов королевской семьи - принца Чарльза и принцессы Дианы.

"Фотография Чарльза и Дианы является культовой, но она могла вовсе не существовать. Супруги поцеловались, поскольку они забыли сделать это в конце церемонии", - говорится в сообщении.

Стоит упомянуть, что прямую трансляцию свадебного торжества королевских особ просмотрели более 750 миллион зрителей по всему миру.

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Второе место заняли супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Третье место досталось герцогам Сассекским, Меган Маркл и принцу Гарри.

В рейтинговый список "самого романтичного поцелуя" попали герои популярного мультфильма "Леди и Бродяга", а также американские певицы Бритни Спирс и Мадонна, скандальный поцелуй которых транслировался во время одной из музыкальных премий 16 лет тому назад.

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Все по теме:

Принцесса Диана, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Принц Чарльз, Самый романтичный поцелуй, Свадебный поцелуй.
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