"Фото, изменившие мир": назван самый романтичный поцелуй в истории (Фото)

Известный телеканал HISTORY назвал знаменитую пару, поцелуй которых удостоился звания "Самый романтичный поцелуй в истории".

Британцы определили и поставили на первое место свадебный поцелуй членов королевской семьи - принца Чарльза и принцессы Дианы.

"Фотография Чарльза и Дианы является культовой, но она могла вовсе не существовать. Супруги поцеловались, поскольку они забыли сделать это в конце церемонии", - говорится в сообщении.

Стоит упомянуть, что прямую трансляцию свадебного торжества королевских особ просмотрели более 750 миллион зрителей по всему миру.

Второе место заняли супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Третье место досталось герцогам Сассекским, Меган Маркл и принцу Гарри.

