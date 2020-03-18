"Что, черт возьми, это только что было?" Мэттью Перри шутливо прокомментировал зажигательные танцы Кортни Кокс

Новости шоу бизнеса:Звезда "Друзей" находится в самоизоляции во время карантина из-за коронавируса и развлекается как может.

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс ушла на добровольный карантин и стала больше внимания уделять соцсетям.

В последнее время она увлеклась видео для Tik Tok - записывает забавные танцы под модные треки. Недавно выложила очередной "шедевр".

"Может, из-за этого Коко и Джонни от меня дистанцировались?" - шутливо подписала ролик Кортни, имея в виду своих мужа и дочь, и добавила хештеги "скучно" и "карантин".

В комментариях к ролику, который Кокс также выложила в Instagram, объявился ее "экранный муж" Мэттью Перри.

"Привет, милая. Что, черт возьми, это только что было?" - иронично прокомментировал он ролик Кортни. Его комментарий настолько понравился пользователям, что собрал больше 142 тысяч лайков. Некоторые пользователи отметили, что этот комментарий был в стиле Чендлера Бинга.

Напомним: