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"Что, черт возьми, это только что было?" Мэттью Перри шутливо прокомментировал зажигательные танцы Кортни Кокс

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"Что, черт возьми, это только что было?" Мэттью Перри шутливо прокомментировал зажигательные танцы Кортни Кокс
17:35 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда "Друзей" находится в самоизоляции во время карантина из-за коронавируса и развлекается как может.

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс ушла на добровольный карантин и стала больше внимания уделять соцсетям.

В последнее время она увлеклась видео для Tik Tok - записывает забавные танцы под модные треки. Недавно выложила очередной "шедевр".

"Может, из-за этого Коко и Джонни от меня дистанцировались?" - шутливо подписала ролик Кортни, имея в виду своих мужа и дочь, и добавила хештеги "скучно" и "карантин".

 
 
 
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Could this be why Coco and Johnny are socially distancing themselves from me? #bored #quarentine

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В комментариях к ролику, который Кокс также выложила в Instagram, объявился ее "экранный муж" Мэттью Перри.

"Привет, милая. Что, черт возьми, это только что было?" - иронично прокомментировал он ролик Кортни. Его комментарий настолько понравился пользователям, что собрал больше 142 тысяч лайков. Некоторые пользователи отметили, что этот комментарий был в стиле Чендлера Бинга.

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Напомним:

  • Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram в феврале, и его страница стала суперпопулярной за первые дни, даже когда еще была пустой.

  • Звезда "Друзей" Мэттью Перри впервые станет отцом. 50-летний Мэттью Перри решил доказать всем, что его ещё рано списывать со счетов и он на пороге новых "свершений" в личной жизни.

  • Персонажи "Друзей" вернутся на экраны полным составом в специальном эпизоде. Переговоры с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером велись довольно долгое время, но завершились успешно.

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Карантин, Друзья, Танцы, Коронавирус, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Tik Tok.
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