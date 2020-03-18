"Что, черт возьми, это только что было?" Мэттью Перри шутливо прокомментировал зажигательные танцы Кортни Кокс

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс ушла на добровольный карантин и стала больше внимания уделять соцсетям.
В последнее время она увлеклась видео для Tik Tok - записывает забавные танцы под модные треки. Недавно выложила очередной "шедевр".
"Может, из-за этого Коко и Джонни от меня дистанцировались?" - шутливо подписала ролик Кортни, имея в виду своих мужа и дочь, и добавила хештеги "скучно" и "карантин".
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Could this be why Coco and Johnny are socially distancing themselves from me? #bored #quarentine
В комментариях к ролику, который Кокс также выложила в Instagram, объявился ее "экранный муж" Мэттью Перри.
"Привет, милая. Что, черт возьми, это только что было?" - иронично прокомментировал он ролик Кортни. Его комментарий настолько понравился пользователям, что собрал больше 142 тысяч лайков. Некоторые пользователи отметили, что этот комментарий был в стиле Чендлера Бинга.
Напомним:
Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram в феврале, и его страница стала суперпопулярной за первые дни, даже когда еще была пустой.
Звезда "Друзей" Мэттью Перри впервые станет отцом. 50-летний Мэттью Перри решил доказать всем, что его ещё рано списывать со счетов и он на пороге новых "свершений" в личной жизни.
Персонажи "Друзей" вернутся на экраны полным составом в специальном эпизоде. Переговоры с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером велись довольно долгое время, но завершились успешно.