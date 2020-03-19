Оля Полякова будет читать сказки для детей в прямом эфире в Instagram

Популярная артистка и звездная мама Оля Полякова вместе с детьми придерживается карантина. Исполнительница решила провести это время с пользой для своих дочерей, поэтому каждый вечер в 21:00 будет читать для них и для деток подписчиков сказку в прямом эфире в инстаграме.
К инициативе присоединились и ее дочери – Маша и Алиса.
Оля таким образом пытается поощрить детей читать. Знаменитость отметила, что в ежедневных делах и заботах на это постоянно не хватает времени, а такое занятие является очень важным и нужным. Чтение развивает воображение и речь, а если родители это делают вместе с детьми, то еще и сближает.
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Правило моей жизни #9 - Во всем нужно искать повод для положительных эмоций и пользы! ⠀ Вот и сейчас, оказавшись на карантине со своими дочками, я решила озаботиться вопросом, который, как мне хорошо известно, беспокоит каждую современную маму. Это чтение с детьми. Мы же в потоке дел и забот все время откладываем, а ведь это так важно и нужно. Привить любовь к чтению, к книгам, развивая воображение и речь наших детей, и одновременно, испытывая особую близость. Поэтому, я решила, чтобы эти дни проходили с пользой и удовольствием - каждый вечер в прямом эфире читать для Маши и Алисы, и для вас с вашими детьми сказку. Будем читать и на украинском, и на русском. По 20-30 минут, не больше. А, чтобы это было с особенной пользой и интересом, то правило будет такое - я читаю несколько страниц, потом читают мои дети, а потом ровно страницу читают уже для вас лично ваши дети - благо, сказки можно скачать в телефон. А на следующий день начинаем новую! Уверена, нам всем понравится! ⠀ А сейчас вопрос! С какой сказки начать? Пишите свои предложения и обязательно поделитесь ссылкой на наши вечерние чтения с теми, у кого есть дети и кому это также могло бы быть интересно! ⠀ Заходите в INSTAGRAM #LIVE на моей страничке в 22:00! ⠀ #оляполякова #сказкинаночь #приходикомнекаждыйвечер
Полякова написала в публикации, что читать будет и на украинском, и на русском. Это займет примерно 20-30 минут. Для того, чтобы все участники получали пользу, певица установила правило: несколько страниц читает она, а потом ее дети. Уже последняя страница произведения остается для детей подписчиков. Ежедневно будет читать только одну сказку, чтобы к такому флешмобу могли присоединяться другие пользователи.
В комментариях под фото подписчики могут оставлять предложения сказок, которые хотели бы услышать в исполнении звездной мамочки и ее дочерей.
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