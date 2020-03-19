Скачать
Четверг, 19.03.2020
В случае завершения карантина 3 апреля даты конца учебного года не изменятся – МОН
В случае завершения карантина 3 апреля даты конца учебного года не изменятся – МОН
В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина – "Центр защиты киевлян"
В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина
Формула-1: гонок до лета не будет
Формула-1: гонок до лета не будет
Где не густо, там и пусто: пустые полки магазинов и стадионов на фотографиях, вызванные карантином
Карантин в мире: фотографии опустевших магазинов и стадионов

Оля Полякова будет читать сказки для детей в прямом эфире в Instagram

Оля Полякова будет читать сказки для детей в прямом эфире в Instagram
19:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица "придумала" себе отличное занятие на карантине.

Популярная артистка и звездная мама Оля Полякова вместе с детьми придерживается карантина. Исполнительница решила провести это время с пользой для своих дочерей, поэтому каждый вечер в 21:00 будет читать для них и для деток подписчиков сказку в прямом эфире в инстаграме.

К инициативе присоединились и ее дочери – Маша и Алиса.

Оля таким образом пытается поощрить детей читать. Знаменитость отметила, что в ежедневных делах и заботах на это постоянно не хватает времени, а такое занятие является очень важным и нужным. Чтение развивает воображение и речь, а если родители это делают вместе с детьми, то еще и сближает.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Правило моей жизни #9 - Во всем нужно искать повод для положительных эмоций и пользы! ⠀ Вот и сейчас, оказавшись на карантине со своими дочками, я решила озаботиться вопросом, который, как мне хорошо известно, беспокоит каждую современную маму. Это чтение с детьми. Мы же в потоке дел и забот все время откладываем, а ведь это так важно и нужно. Привить любовь к чтению, к книгам, развивая воображение и речь наших детей, и одновременно, испытывая особую близость. Поэтому, я решила, чтобы эти дни проходили с пользой и удовольствием - каждый вечер в прямом эфире читать для Маши и Алисы, и для вас с вашими детьми сказку. Будем читать и на украинском, и на русском. По 20-30 минут, не больше. А, чтобы это было с особенной пользой и интересом, то правило будет такое - я читаю несколько страниц, потом читают мои дети, а потом ровно страницу читают уже для вас лично ваши дети - благо, сказки можно скачать в телефон. А на следующий день начинаем новую! Уверена, нам всем понравится! ⠀ А сейчас вопрос! С какой сказки начать? Пишите свои предложения и обязательно поделитесь ссылкой на наши вечерние чтения с теми, у кого есть дети и кому это также могло бы быть интересно! ⠀  Заходите в INSTAGRAM #LIVE на моей страничке в 22:00! ⠀ #оляполякова #сказкинаночь #приходикомнекаждыйвечер

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Полякова написала в публикации, что читать будет и на украинском, и на русском. Это займет примерно 20-30 минут. Для того, чтобы все участники получали пользу, певица установила правило: несколько страниц читает она, а потом ее дети. Уже последняя страница произведения остается для детей подписчиков. Ежедневно будет читать только одну сказку, чтобы к такому флешмобу могли присоединяться другие пользователи.

Джамала присоединилась к флешмобу звезд и анонсировала онлайн-концерт

В комментариях под фото подписчики могут оставлять предложения сказок, которые хотели бы услышать в исполнении звездной мамочки и ее дочерей.

Напомним:

  • Певец Yungblud провел онлайн-концерт Shit’s Weird Keep Calm and Carry On, которое любой желающий может посмотреть на Youtube.

  • Поп-рок команда "Фиолет" решила не оставлять фанов без музыки на карантине и поддержать в режиме онлайн.

  • Украинская группа O.Torvald исполнит успешные хиты из своего репертуара, чтобы развлечь поклонников, которые находятся на карантине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Певица, Оля Полякова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
02 Весна для женщин: красивые варианты маникюра на длинные ногти
03 В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
04 Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
05 Мода 2020: какие юбки будут в моде этим летом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Из-за карантина 17 предприятий Укроборонпрома ввели в простой
17 предприятий Укроборонпрома ввели в простой из-за карантина
Из-за коронавируса около 25 миллионов человек могут стать безработными
Безработными могут стать от 5 до 25 миллионов человек
Звезда &quot;Игры престолов&quot; Индира Варма заразилась коронавирусом
Звезда "Игры престолов" Индира Варма заразилась коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь