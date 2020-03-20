Звезда "Игры престолов" прокомментировал ссору со своей супругой на борту самолета

18 марта в СМИ опубликовали информацию, что на рейсе из Ванкувера в Лондон произошел дебош. Виновниками потасовки стали Шон Бин и Эшли Мур. По словам пассажиров, знаменитости вошли в салон, проследовали к своим местам в бизнес-классе и сразу заказали по бокалу вина.
Поначалу пара пребывала в благоприятном настроении, но в какой-то момент между звездой "Игры престолов" и его женой вспыхнула ссора. Очевидцы утверждают, что Мур пролила вино на брюки Бина, а тот в ярости подскочил и швырнул своим бокалом прямо в супругу.
К разбушевавшимся супругам подоспели стюарды. В полицию было решено не сообщать. Спустя несколько часов представитель 60-летнего актера вышел на связь с журналистами и прокомментировал произошедшее в самолете.
По словам агента звезды, пара действительно летела этим рейсом, однако за весь полет не притронулась к алкоголю. Представитель также заявил, что Шон ни в кого не кидал бокал, тем более в свою супругу.
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