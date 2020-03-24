Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях

Новости шоу бизнеса:Чтобы достигать своих целей, нужно понимать, в каком направлении двигаться.

Вы уверены, что правильно определили свои жизненные ценности и приоритеты? А если это не ваше личное мнение, а лишь результат давления общества или семьи? Если на самом деле вы хотите совершенно другого?

Для тех, кто сомневается, правильно ли он расставил приоритеты, психологи создали этот несложный тест. Он поможет вам заглянуть вглубь своего сознания и понять, что же для вас по-настоящему важно. А тем, кто уверен в своей жизненной позиции, предлагаем просто проверить себя.

Итак, как пройти тест? Посмотрите на картинку и выберите одного из щенков. Не думайте слишком долго, выбирайте интуитивно.

Доберман.

Если ваш выбор пал на добермана, то это значит, что превыше всего вы цените свою работу. Вы настолько увлечены любимым делом, что готовы работать без отпуска и без выходных. Вы не представляете, как это – быть безработным, заниматься только домом и детьми или же жить за чей-то счет. Для вас работа – не просто источник дохода, это смысл жизни.

Ши-тцу.

Для вас самое главное в жизни – это ваша семья. Ради родных и близких вы способны на любые подвиги. Вы из тех, кто умеет создавать дома уют, кто любит заниматься детьми и получает от этого настоящее удовольствие. Если перед вами станет выбор: семья или карьера, то вы без раздумий пожертвуете карьерой. Для вас очень важно любить и чувствовать себя необходимой.

Хаски.

Вы сосредоточены на своем внутреннем мире. Пытаетесь найти свое призвание, прислушиваетесь к внутреннему голосу и идете вслед за мечтой. Если не получается достичь желаемого, может хандрить и даже впасть в депрессию. Поэтому старайтесь трезво оценивать свои возможности и ставить перед собой реальные цели.

Колли.

Самое главное для вас – это гармоничные отношения с любимым человеком. Вы не мыслите себя без пары, одиночество угнетает вас очень сильно. Все свои ресурсы вы вкладываете в развитие отношений. Очень высоко цените искреннюю дружбу.

Мопс.

Вы по натуре идеалист. Моральные ценности и ориентиры – вот что самое главное для вас. Никогда не поступите против совести и не согласитесь на компромисс, если это будет идти в разрез с вашим видением справедливости. Знаете себе цену, но сложно строите отношения с другими людьми.

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