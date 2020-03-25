По меньшей мере двое сотрудников SpaceX больны Covid-19

Новости шоу бизнеса:Всех, кто имел возможность контактировать с ними – отправили на двухнедельный карантин.

Двое сотрудников штаб-квартиры SpaceX в городе Готорн, США получили положительные результаты тестов на Covid-19.

Всем остальным сотрудникам головного офиса компании выдали маски и перчатки. Кроме того их обязали пользоваться одноразовой посудой, сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

Кто именно заболел Covid-19

Один из работников компании, который вернулся из командировки за пределами Штатов. Другим сотрудником является медицинский куратор SpaceX в одном из медицинских центров Готорна.

Tesla закрыла две фабрики

Тем временем, после нескольких дней попыток отсрочить неизбежное компания Маска, которая производит электромобили, объявила, что с 23 марта закроет свои фабрики в Фримонте, Калифорния, и Gigafactory в штате Нью-Йорк, чтобы избежать распространения коронавируса среди тысяч сотрудников.

Однако, Илон Маск собирается использовать даже эти обстоятельства на благо компании. Как отмечает Electrek, компания планирует за время простоя привлечь небольшой штат сотрудников, чтобы модернизировать производственные линии.

Напомним: