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Финалистка "Холостяка" показала, как покормила котенка с 6-летней дочкой (Фото)

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Финалистка "Холостяка" показала, как покормила котенка с 6-летней дочкой (Фото)
15:15 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Яна Соломко весело проводит время со своей маленькой дочуркой.

Экс-участница шоу "Холостяк" и ведущая шоу "Зважені і щасливі" Яна Соломко рассталась с мужем после четырех лет брака. Сейчас певица, выступающая под сценическим псевдонимом SOYANA, сама воспитывает шестилетнюю дочку. Поскольку в стране карантин, в своем микроблоге артистка неоднократно заявляла, что они строго придерживаются правил и остаются дома.

Недавно звездная мама на своей Instagram-странице показала, как они с Кирой проводят время в изоляции. В кадре дочь Кира на зеленой лужайке ритмично двигается и будто все время кого-то высматривает. Оказалось, что Яна со своей дочкой заманили к себе во двор соседского кота.

Судя по снимках, шестилетней девочке очень понравилось играть с животным. Ведь, на Instagram-stories девушка мило улыбается и кружляет возле серого полосатого котенка.

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Соломко также запечатлила кадр, где Кирочка кормит молоком своего нового друга.

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Напомним, украинская певица Яна Соломко нарушила молчание и прокомментировала развод с бизнесменом Олегом Солодуховым.

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Карантин, Певица, Яна Соломко, Кира, SOYANA.
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