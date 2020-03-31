Финалистка "Холостяка" показала, как покормила котенка с 6-летней дочкой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Яна Соломко весело проводит время со своей маленькой дочуркой.

Экс-участница шоу "Холостяк" и ведущая шоу "Зважені і щасливі" Яна Соломко рассталась с мужем после четырех лет брака. Сейчас певица, выступающая под сценическим псевдонимом SOYANA, сама воспитывает шестилетнюю дочку. Поскольку в стране карантин, в своем микроблоге артистка неоднократно заявляла, что они строго придерживаются правил и остаются дома.

Недавно звездная мама на своей Instagram-странице показала, как они с Кирой проводят время в изоляции. В кадре дочь Кира на зеленой лужайке ритмично двигается и будто все время кого-то высматривает. Оказалось, что Яна со своей дочкой заманили к себе во двор соседского кота.

Судя по снимках, шестилетней девочке очень понравилось играть с животным. Ведь, на Instagram-stories девушка мило улыбается и кружляет возле серого полосатого котенка.

Соломко также запечатлила кадр, где Кирочка кормит молоком своего нового друга.

Напомним, украинская певица Яна Соломко нарушила молчание и прокомментировала развод с бизнесменом Олегом Солодуховым.