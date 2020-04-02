Модель Victoria's Secret попала в больницу с коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Алексина Грэм была на самоизоляции, но ей стало хуже.

Модель Victoria's Secret Алексина Грэм сообщила, что была госпитализирована с тяжелыми симптомами коронавируса. 30-летняя английская красавица описала симптомы, которые сначала приняла за тяжелое отравление.

"Это страшно - сначала у меня была рвота и диарея, появилась лихорадка, а затем, когда она прекратилась, я почувствовал сильный озноб, у меня кружилась голова, началась одышка, я потеряла способность говорить полными предложениями, мои легкие просто не позволяли мне. В груди болело, я не могла самостоятельно купаться, мне нужна была помощь, чтобы встать с кровати, и даже есть было больно, - написала модель в Instagram. - Когда у меня появились первые симптомы, я подумала, что это просто пищевое отравление".

Грэм болеет уже 5 дней, и с каждым днем чувствует себя лучше. При этом девушка настоятельно просит воспринимать коронавирус всерьез.

"Я вижу в новостях, что все еще продолжаются собрания и даже домашние вечеринки! Пожалуйста, оставайтесь дома в одиночестве или с теми, с кем вы живете, - пишет она. - Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно и, пожалуйста, оставайтесь дома".

Напомним: