"Подростковый карантин": Мадонна поделилась редким архивным фото

Новости шоу бизнеса:61-летняя американская певица ностальгирует по молодости.

Недавно Мадонна поделилась с подписчиками в Instagram своей архивной фотографией. На ней поп-королева запечатлена юной девушкой. На снимке она сидит у крыльца дома в джинсах и красном топе и греется на солнце.

"Подростковый карантин", - подписала публикацию Мадонна.

Фотография молодой Мадонны за несколько часов собрала 300 тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники восхищаются певицей. "Вечно молодая королева", "Красавица", "Была великолепной с самого начала", - пишут пользователи.

View this post on Instagram Teenage Quarantine.............. #baycity #backyard A post shared by Madonna (@madonna) on Apr 29, 2020 at 2:38pm PDT

Вероятно, Мадонна не случайно вспоминает юные годы, поскольку сейчас она состоит в романтических отношениях с 27-летним молодым человеком. Ахламалик Уильямс - танцор из шоу-балета Мадонны. Поклонников поражает их разница в возрасте, но певица не скрывает нежные отношения с избранником. Недавно они вместе отмечали день рождения Ахламалика, и по этому поводу Мадонна опубликовала несколько фотографий, на которых они целуются.