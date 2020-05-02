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"Подростковый карантин": Мадонна поделилась редким архивным фото

"Подростковый карантин": Мадонна поделилась редким архивным фото
18:03 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:61-летняя американская певица ностальгирует по молодости.

Недавно Мадонна поделилась с подписчиками в Instagram своей архивной фотографией. На ней поп-королева запечатлена юной девушкой. На снимке она сидит у крыльца дома в джинсах и красном топе и греется на солнце.

"Подростковый карантин", - подписала публикацию Мадонна.

Фотография молодой Мадонны за несколько часов собрала 300 тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники восхищаются певицей. "Вечно молодая королева", "Красавица", "Была великолепной с самого начала", - пишут пользователи.

 
 
 
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Teenage Quarantine.............. #baycity #backyard

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Мадонна сдала тест на COVID-19: результат шокирует (Видео)

Вероятно, Мадонна не случайно вспоминает юные годы, поскольку сейчас она состоит в романтических отношениях с 27-летним молодым человеком. Ахламалик Уильямс - танцор из шоу-балета Мадонны. Поклонников поражает их разница в возрасте, но певица не скрывает нежные отношения с избранником. Недавно они вместе отмечали день рождения Ахламалика, и по этому поводу Мадонна опубликовала несколько фотографий, на которых они целуются.

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Мадонна, Архив, Певица.
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