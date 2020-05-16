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Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото)

Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото)
19:52 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Экс-ведущая программы "Орел и Решка" показала, как изменила внешность с помощью фотошопа.

Леся Никитюк на карантине активно ведет социальные сети и знает, чем развлечь свою аудиторию. Звезда публикует не только архвные фото с путешествий и съемок, но и общается с поклонниками.

Так, Никитюк обратилась к ним с вопросом о пластике и уколах красоты, а вместе с тем обнародовала кадр с обновленной внешностью.

"#пластикаЛица Что бы вы хотели поменять на лице? Нос, губы, скулы?? И давайте по-честному, кто из вас что-то себе колол?? Если у меня есть в подписках косметологи, напишите какие процедуры чаще всего делают девушки. My look of the day #samaшила", - написала Никитюк.

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"Хотела бы поменять на лицах некоторых, хорошую мину при плохой погоде. Воспоминания нахлынули, так сказать", "Ой, неее, оригинал лучше, потому что какая-то искусственная кукла получится", "На второй картинке как Барби, как множество сейчас девушек, а на первой видно душу, что не может не располагать к человеку" - комментируют поклонники.

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Телеведущая, Фотошоп, Пластика, Леся Никитюк.
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