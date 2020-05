Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардерши: реакция звезды

Новости шоу бизнеса:29 мая Forbes отнял у Кайли Дженнер статус самого молодого selfmade-миллиардера в мире, который она удерживала второй год (впервые этот титул ей присвоили в марте 2019 года).

Основательница косметического бренда Кайли Дженнер в своем твиттере раскритиковала экспертизу журнала Forbes, который лишил ее статуса миллиардера.

"Я думала, это авторитетное издание. Все, что я вижу, это ряд неточных заявлений и беспочвенных предположений. Я никогда не пыталась присвоить какой-то там титул обманным путем. Точка", - заявила она.

В следующем твите Кайли указала на одно предложение из статьи Forbes. ""Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны" - это и есть ваше доказательство? То есть вы просто предполагаете, что они подделаны? А ведь буквально так и написано" - пишет предпринимательница.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

“even creating tax returns that were likely forged” that’s your proof? so you just THOUGHT they were forged? like actually what am i reading. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

Дженнер также отметила, что у нее все хорошо и в жизни, и в работе безо всяких рейтингов. "Я благодарна тому, что у меня прекрасная дочь и успешный бизнес, и я прекрасно себя чувствую. Я могу назвать вам сто вещей, которые гораздо важнее того, чтобы считать, сколько у меня денег", - добавила она.

i can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money i have — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

В статье предпринимательницу обвиняют в том, что она лгала о своих доходах и подделывала налоговые декларации исключительно ради сохранения статуса миллиардера. По уточненным данным Forbes, на сегодняшний день ее состояние - чуть больше $900 миллионов.