Рассел Кроу потерял близкого друга: 56-летний актер посвятил этому трогательный рассказ

56-летний актер удивил подписчиков своего Twitter не только незаурядным литературным талантом, но и неожиданным проявлением чувств.

Увы, первое и второе Рассел Кроу решил продемонстрировать по грустному поводу: умерла его кошка Синдер, которую он подарил матери 17 лет назад.

В связи с потерей любимого питомца Кроу рассказал, как именно он нашел эту представительницу семейства кошачьих, - причем история Рассела оказалась воистину захватывающей, с паузами в нужных местах и эмоциональными ремарками.

The point of the story... that kitten, called Cinders ( Cinderella Man ) died yesterday.

She had never grown to be fully trusting of humans, but, she loved my mum and my mum loved her.

Fairly aggressive with dogs and others, but she never scratched me. I took that as gratitude. pic.twitter.com/WShQH4Sv8P

— Russell Crowe (@russellcrowe) June 10, 2020