Рассел Кроу потерял близкого друга: 56-летний актер посвятил этому трогательный рассказ

Голливудский актер Рассел Кроу упомянул на днях, что потерял свою любимую кошку по имени Синдерс. В память о лучшем друге звезда "Гладиатора" посвятил очень трогательный рассказ.

56-летний актер удивил подписчиков своего Twitter не только незаурядным литературным талантом, но и неожиданным проявлением чувств.

Увы, первое и второе Рассел Кроу решил продемонстрировать по грустному поводу: умерла его кошка Синдер, которую он подарил матери 17 лет назад.

В связи с потерей любимого питомца Кроу рассказал, как именно он нашел эту представительницу семейства кошачьих, - причем история Рассела оказалась воистину захватывающей, с паузами в нужных местах и эмоциональными ремарками.

The point of the story... that kitten, called Cinders ( Cinderella Man ) died yesterday.

She had never grown to be fully trusting of humans, but, she loved my mum and my mum loved her. Fairly aggressive with dogs and others, but she never scratched me. I took that as gratitude. pic.twitter.com/WShQH4Sv8P — Russell Crowe (@russellcrowe) June 10, 2020

"История в несколько твитов, которую лучше читать за чаем. В 2003 году моя мама захотела себе кота. Но у нас был дом в зарослях, к нам постоянно прилетали птицы, и я был против этой идеи, поскольку домашние коты - главные враги пернатых.

Чуть позже в этот же год я начал готовиться к съемкам в фильме "Нокдаун", и одним из плюсов этой подготовки была возможность тренироваться дома, в Австралии. Я устроил настоящую площадку, включая боксерский ринг под тентом. Начались долгие дни, полные истязающих тренировок.

Приехала спортивная легенда - Анжело Данди, тренер 15 мировых чемпионов по боксу, включая бессмертного Али. Серьезное дело. Тем временем моя мама продолжала просить меня завести кошку - перед всеми этими боксерами. А я продолжал говорить "нет".

В конце этого периода в декабре я отправился с несколькими напарниками по рингу на велосипедную прогулку по местным горам… Там был особенно крутой холм с грязным треком протяженностью в 20 километров… Я смотрел вниз на склон, видел этих ребят за собой и пребывал в состоянии дзена… Остановился попить воды, посмотрел на раскинувшуюся подо мной долину. Пот катился с меня градом, рядом напевали птицы-колокольчики и кричали какаду. И тут, в этой какофонии я услышал что-то необычное. Было ли это "мяу"? Я начал осматриваться, прошел вглубь леса - и увидел его. Котенка. Брошенного. Он был такой маленький, тепленький, черный с оранжевыми и белыми пятнами. Мяукал и мяукал. Я положил его к себе в рюкзак и поехал дальше.

Когда мы добрались до вершины, я сказал ребятам: "Смотрите, кого я нашел". Есть что-то очень милое в группе больших потных боксеров, которые тут же начали умиляться котенку. Мы поехали обратно и вернулись на ферму, где я презентовал котенка моей маме. Она была так счастлива! Помню, Анжело спросил меня: "Ты же сказал, что никаких кошек". И я ответил, что это вселенная подала мне знак - чтобы я уважал желания своей матери и подарил ей то, о чем она так мечтала. Он засмеялся.

"Ты станешь отличным боксером, ведь ты веришь в судьбу", - сказал он. Мораль этой истории такова. Эта кошка, которую я назвал Синдерс (в честь Cindeрrella в названии фильма Cinderella Man), вчера покинула нас. Она так и не научилась верить людям, но очень любила мою маму, а та любила ее в ответ. Также она была всегда агрессивна с собаками и другими животными. Но ни разу не поцарапала меня".

Напомним, продюсеры эпичного фильма "Гладиатор" с Расселом Кроу в главной роли заявили о создании сиквела спустя 25 лет.