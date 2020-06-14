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В слишком коротком топе: Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами (Фото)

В слишком коротком топе: Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами (Фото)
14:30 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Телеграф EPA
Американская звезда опубликовала фото с членами знаменитого семейства.

Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян поделилась с поклонниками новыми снимками, в очередной раз продемонстрировав свои прелести.

На своей странице в соцсети Instagram 39-летняя знаменитость опубликовала несколько фото, на которых присутствовало почти все ее семейство, включая ее сестер.

На снимке Кардашьян предстала в коротеньком вязаном топе голубого оттенка с глубоким вырезом в зоне декольте и такого же цвета джинсах. Волосы она собрала в конский хвост. В макияже теледива сделала акцент на глаза, а губы покрасила в светло-коричневый цвет.

 
 
 
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"Детка", "Самое красивое трио", "Первая", "Детка, ты милая", "Хорошенькая Ким", "Ты удивительная", - написали поклонники в комментариях.

Как сообщалось ранее, недавно появились слухи о том, что Ким Кардашьян съежает от Канье Уэста.

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Ким Кардашьян, Стиль.

Автор:

Телеграф
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